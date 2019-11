“HO PRESO IL POSTO DI BILL CLINTON SUL LOLITA EXPRESS” – UNA DELLE ACCUSATRICI DI EPSTEIN RACCONTA DI UNA SUA CONVERSAZIONE AVUTA CON IL FINANZIERE DURANTE UN VIAGGIO SUL SUO AEREO PRIVATO: “MI CHIESE DOVE VOLEVO SEDERMI E QUANDO HO SCELTO IL POSTO MI DISSE CHE ERA LÌ CHE IL SUO BUON AMICO BILL CLINTON AVEVA SEMPRE SCELTO DI SEDERSI. POI MI FECE FARE UN GIRO DEL JET E MI PORTÒ IN CAMERA DA LETTO DOVE…” - VIDEO

Una della accusatrici di Jeffrey Epstein ha raccontato di aver "occupato" il posto di Bill Clinton sul Lolita Express, l’aereo privato del finanziere.

La 31enne, identificata come Jane Doe 15, ha parlato pubblicamente per la prima volta lunedì per annunciare che sta intentando una causa contro Epstein. Nella sua causa, Doe, che ha raccontato di essere stata abusata dal finanziere da quando aveva 15 anni, ha descritto l'incontro con il segretario di Epstein durante una gita scolastica nel 2004 a New York City e in seguito è stata invitata a volare nel ranch in New Mexico del milionario sul suo jet privato "Lolita Express".

jeffrey epstein

«Quando ho scelto un posto sul jet, Jeffrey mi ha detto che era lì che il suo buon amico Bill Clinton aveva sempre scelto di sedersi - ha detto Jane Doe 15 – Voleva come rassicurarmi della normalità di quel tipo di comportamento». Durante il volo Doe ha raccontato che Epstein le ha fatto fare un giro del suo aereo e le ha mostrato la camera da letto.

«Mi ha detto di togliermi le scarpe e sentire il pavimento in moquette della stanza – ha continuato Doe - Poi mi ha chiesto se avevo notato qualcosa di speciale. Io gli ho risposto che era molto morbido e lui rise dicendomi che era fatto di materassi in schiuma perché gli piaceva far dormire le ragazze sul pavimento mentre lui giaceva sul letto».

bill clinton jeffrey epstein

Nei documenti della causa si legge che Doe fu molto confusa dalle affermazioni rivelando che «la descrizione delle donne che dormivano intorno a lui sul pavimento la fece immediatamente pensare agli schiavi». Nonostante avesse trovato strana l’interazione con Epstein sull’aereo si sentì rassicurata dalla presenza di un’altra ragazza, una modella che aveva visto in copertina: «Ho pensato che se era lì, era tutto ok».

IL QUADRO CHE RITRAE BILL CLINTON VESTITO DA DONNA TROVATO A CASA DI EPSTEIN - OPERA DI PETRINA RYAN KLEID

Bill Clinton è uno dei nomi della lista passeggeri che ha volato sul Lolita Express di Epstein. Dopo l'arresto del finanziere quest'anno, Clinton ha affermato che erano anni che non vedeva Epstein e di non sapere nulla della sua condotta scorretta.

