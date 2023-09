“HO SCOPATO MUCHO, MA MAI QUANTO ADESSO” - LA NUOVA VITA TRA AUGELLI E FILM DI LILY VERONI, 39ENNE ITALIANA CHE SI E’ DATA AL PORNO TRE ANNI FA - BARBARA COSTA: “E’ NATA E CRESCIUTA A MILANO, CON UN FRATELLO MINORE, IN UNA FAMIGLIA COMUNE. È LA SESSUALITÀ DI LILY AD AVER BRUCIATO LE TAPPE: A 16 ANNI GIOCA E SPERIMENTA COL SUO PRIMO THREESOME, A 21 SONO GIÀ 5 UOMINI E DONNE CHE DEGUSTA INSIEME. LILY NON HA MAI TACITATO LA SUA SESSUALITÀ PREPOTENTE, NÉ IL SUO TALENTO SPECIALE NEL FARE I…”

Barbara Costa per Dagospia

“Io ho sc*pato mucho, ma mai quanto adesso!”. Volete cambiare vita? Dare un calcio ai vostri primi 40 anni? Prendere peni in doppia ma non ancora in tripla? Prendete esempio e energia da Lily Veroni, 39 anni, che ha iniziato a fare porno solo 3 anni fa. E che porno! Sebbene il suo debutto nell’hard segni un duo lesbico, Lily Veroni si sta facendo c*lo e nome nel settore perché è una performer abilissima nel porno extra strong, il porno in cui “si sc*pa forte, si sc*pa duro, e io voglio e mi piace sc*pare duro, il sesso convenzionale mi annoia!”.

Se pensate che una tal femmina sia preda di disagio, vittima d’adolescenza inquieta, shockata da pene amorose… ehi cambiate frequenza! Sintonizzatevi su quella giusta, quella che raggiunge Lily Veroni, che in realtà si chiama Samantha, è italiana!!!, nata e cresciuta a Milano, con un fratello minore, in una famiglia comune. È la sessualità di Lily ad aver bruciato le tappe: a 16 anni gioca e sperimenta col suo primo 3some, a 21 sono già 5 uomini e donne che degusta insieme, per una sessualità dirompente che la scopre “bisex convinta”. A 20 anni Samantha non ancora Lily lascia l’Italia e va in giro dentro e fuori l’Europa, impara le lingue – ne parla 5, italiano, inglese, spagnolo, russo, tedesco – ora è al suo secondo master in gestione alberghiera.

Si fidanza con un ragazzo inglese, con cui convive 4 anni a Tenerife, pensano di sposarsi. In tutto questo, come cavolo ci si è infilato il porno? Lily non ha mai tacitato la sua sessualità prepotente, né il suo talento speciale nei p*mpini. Mai ha messo in rete un suo video, pur se spronata (Lily è una valente fruitrice del porno gay tra maschi, suo genere preferito per masturbarsi). Succede che la storia d’amore col suo inglese finisce, e lei lascia Tenerife e deve scegliere se trasferirsi a Madrid dalle sue amiche o andare a Barcellona, da sola, da un produttore porno.

Così Lily debutta nel porno a inizio 2020, 3 settimane prima del lockdown. Lo stop forzato la sprona. Si rifà il seno. A set riaperti, supera a pieni voti un provino per "Legal Porno", il re europeo del porno tosto, smoderato. È in questo porno qui che Lily sta emergendo. Numeri in cui si impone su orge 6 uomini per volta (minimo), su pissing inondanti, e reciproci, su anali scuotenti, plurimi, e bdsm in ogni forma. Lily è bdsm di natura, per lei è genuinità darsi in sadomaso maestrie orgasmiche, sconquassanti. Bilancio attuale? “Questa è la mia vita, io ne sono felice!”.

Lily definisce il porno “una parentesi”, un intermezzo pieno di soddisfazioni. Lei parla più spagnolo che italiano, ne ha perfetta cadenza, l’unica cosa che del porno le scoccia sono gli allenamenti – necessarissimi per riuscire in un porno simile – e la preparazione che, davanti a un anale, ti deve dentro lavare e “allargare”, con sex toy appropriati, poi “una volta che sei allenata e pronta mentalmente… vai! Fila tutto liscio come l’olio!”. La scena di cui Lily va più fiera è un trio “con me in mezzo a un attore gay e a uno bisex, e il gay l’ho "sverginato" io, lui non era mai stato con una donna. Ho centrato l’apoteosi!”. Lily gira porno con attrici trans. Lily è una persona molto positiva, in lei è assente il giudizio e peggio se moralistico sulle scelte altrui.

Su lei, come su tutti noi nel porno, ricade la condanna inclemente: in risposta noi ci asteniamo dal mettere in croce, alla gogna, chi ha respiro di vivere in consapevolezza fuori e oltre la massa. Lo stigma c’è, e non si può scansare, ma a Lily non pesa: “Io col porno regalo benessere a me stessa e a chi libero decide di guardarmi. Non faccio niente di male, a me e a nessun altro!”.

Lily Veroni la puoi incontrare in Italia nei suoi spettacoli sexy su e giù nella penisola. Lily ha ritoccato la seconda volta il seno l’anno scorso, una protesi le era caduta, e attenzione: il suo seno non è rifatto, nooo, “è ricostruito, m’era crollato dopo essere dimagrita di 10 chili!”. E benedetto sia il botox! Lily non è come le pupattole spianate e piallate e al tempo stesso ti pigolano che loro sono naturali! Al diavolo, lei si aggiusta, si puntura, ne va la sua felicità. Lily ha però un rimpianto, e grossissimo, quello di non aver fatto porno prima: “Quanti soldi mi sono persa?”.

