19 gen 2021 16:08

“IERI SAMI MODIANO HA FATTO IL VACCINO ED È COME SE CON LUI SI FOSSE VACCINATO IL NOVECENTO” - MASSIMO GRAMELLINI: “QUANDO FU RINCHIUSO IN UN CAMPO DI CONCENTRAMENTO AVEVA 13 ANNI. DOPO CIÒ CHE HA VISSUTO, SE NE INFISCHIA DELLA MORTE, MA NON DELLA MEMORIA. PER CONVINCERE LE PERSONE, IN INDONESIA VACCINANO I GIOVANI INFLUENCER. IN ITALIA NON MI VIENE IN MENTE UN INFLUENCER MIGLIORE DI SAMUEL MODIANO, CLASSE 1930, UNICO SOPRAVVISSUTO DELLA SUA FAMIGLIA AL CAMPO DI AUSCHWITZ-BIRKENAU”