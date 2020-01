29 gen 2020 20:05

“È IMPOSSIBILE CHE LEI NON TORNI ALLA SUA VITA” – UNA PAGINA A PAGAMENTO SU UN QUOTIDIANO PER SOSTENERE L'INNOCENZA DI MARZIA CORINI, IL MEDICO ANESTESISTA ACCUSATO DI AVER UCCISO IL FRATELLO MALATO DI CANCRO CON UNA SEDAZIONE A BASE DI MIDAZOLAM – LO SPAZIO È STATO ACQUISTATO DAGLI AMICI DELLA DONNA, IMPUTATA IN CORTE D'ASSISE A SPEZIA PER OMICIDIO VOLONTARIO E FALSO IN TESTAMENTO IN CONCORSO: SECONDO L’ACCUSA AVREBBE UCCISO PER…