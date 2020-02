“INACCETTABILI LE LIMITAZIONI AGLI ITALIANI ALL’ESTERO” - CONTE SI LAMENTA PERCHÉ ORA MEZZO MONDO CI TRATTA DA UNTORI - DIPLOMATICI FRANCESI CI SFOTTONO: “DOV'È LA SOLIDARIETÀ POPULISTA LE PEN-SALVINI?” - DOPO IL RIFIUTO DI UNA SQUADRA LETTONE DI BASKET A GIOCARE CONTRO LA REYER VENEZIA, IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE DI PALLACANESTRO, GIANNI PETRUCCI, INVOCA IL PUGNO DI FERRO: “BISOGNA PUNIRE CHI DISCRIMINA L’ITALIA”...

(ANSA) - "La solidarietà populista tra Salvini e Le Pen si ferma sulla questione delle frontiere": lo rileva una fonte diplomatica francese alla vigilia del vertice Italia-Francia di Napoli, aggiungendo che sul coronavirus e le strategie per arginare l'epidemia "i due leader sulla Lombardia non hanno le stesse idee".

CONTE, INACCETTABILI LIMITAZIONI A ITALIANI A ESTERO

(ANSA) - Le limitazioni nei confronti degli italiani al di fuori del Paese non "sono accettabili". Così il premier Giuseppe Conte a L'Aria che tira. "Noi stiamo adottando una linea di massimo rigore e di trasparenza - spiega il premier - ieri c'è stata una proficua riunione tra Speranza ed i suoi omologhi Ue, di massima condivisione e con massima trasparenza sui dati e oggi ho avuto una telefonata con Sebastian Kurz che ha apprezzato molto le misure che stiamo attuando".

CORONAVIRUS: PETRUCCI, PUNITE CHI DISCRIMINA ITALIA

(ANSA) - Ancora un no a disputare un match di basket contro squadre italiane per l'emergenza coronavirus, e il presidente della federpallacanestro, Gianni Petrucci, chiede alla Fiba di "punire chi discrimina l'Italia". Dopo il rifiuto di Sopron al match con Schio, oggi e' la squadra lettone di Riga a non voler giocare contro la Reyer Venezia, in coppa Campioni femminile. "Ho scritto alla federazione internazionale - dice Petrucci all'ANSA - chiedendo di prendere provvedimenti contro chi discrimina l'Italia. Ho scritto anche al ministro Spadafora e al presidente del Coni, Malagò. Capisco che non è facile, ma questa situazione lede l'immagine dello sport italiano e del Paese intero".

PECHINO IMPONE QUARANTENA AD ARRIVI DA PAESI COLPITI

(ANSA) - Pechino rafforza le misure contro il "contagio di ritorno", annunciando che da oggi chi atterra nella capitale da Paesi colpiti dal coronavirus è tenuto a un periodo di 14 giorni di auto-quarantena. Con il contagio allargatosi anche in Europa, Medio Oriente e Asia, il portavoce della commissione sanitaria di Pechino, Gao Xiaojun, ha spiegato - senza citare i Paesi - che chi arriva "da aree con gravi situazioni epidemiche deve accettare di stare a casa o nei punti di osservazione medica per un periodo di 14 giorni".

AMENDOLA, CHIUDERE AGLI ITALIANI È FUORI DAL MONDO

(ANSA) - "I Paesi europei comprendono quello che sta facendo l'Italia e danno sostegno alle misure che abbiamo portato avanti per contenere il coronavirus". Lo dice il ministro agli Affari Ue Vincenzo Amendola che ha incontrato a Roma gli ambasciatori Ue per rassicurarli. Interpellato sui controlli e le restrizioni che alcuni stanno adottando nei confronti degli italiani, Amendola ha sottolineato che "l'idea che si possa vietare a un cittadino italiano di entrare in un altro Paese non sta né in cielo né in Terra" e tra i 27 questo "è chiaro".

AMENDOLA, POSSIBILE CHE L'UE CI DIA PIÙ FLESSIBILITÀ

(ANSA) - La concessione di una maggiore flessibilità di bilancio da parte della Commissione europea all'Italia in caso di un impatto negativo dell'emergenza coronavirus sui conti pubblici è "un'evenienza più che possibile perché l'articolo 107 dei trattati prevede regole di flessibilità in caso di eventi eccezionali". Lo ha detto il ministro agli Affari europei Vincenzo Amendola a margine di un incontro con gli ambasciatori dei Paesi Ue a Roma.