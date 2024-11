“INCENTIVARE LO SMART WORKING A ROMA DURANTE IL GIUBILEO È ESSENZIALE PER NON PARALIZZARE LA CITTÀ” – FRANCESCO SILVESTRI, CAPOGRUPPO DEL M5S ALLA CAMERA, RILANCIA IL LAVORO DA CASA PER EVITARE DI FAR DIVENTARE MATTI I ROMANI CHE SI RITROVERANNO UNA CITTÀ SENZA SERVIZI, MA STRAPIENA DI TURISTI: “CHI PUÒ, E VUOLE, FARE PIÙ SMART WORKING, DEVE POTERLO FARE PER LIBERARE UN PO' DI PIÙ LE STRADE. NON POSSIAMO METTERE I ROMANI NELLA CONDIZIONE DI ODIARE IL GIUBILEO” (TROPPO TARDI)

smart working

(ANSA) - "Il mio emendamento per incentivare lo smart working a Roma durante il Giubileo è essenziale per non paralizzare la città ed è pensato soprattutto per chi non può accedere a questo strumento. La Roma di oggi è già in grave difficoltà. Tra i cantieri del Pnrr e i lavori per il Giubileo c'è già una situazione difficile. Il lungo Tevere è passato da tre corsie a una sola, la Via del Mare è paralizzata.

francesco silvestri

Serve incentivare lo smart working, nel pubblico e nel privato, proprio per aiutare chi non può accedere a questo strumento e ha bisogno di attraversare la città per andare a lavorare. Chi può, e vuole, fare più smart working in questa fase, deve poterlo fare per liberare un po' di più le strade. Non possiamo mettere i romani nella condizione di odiare il Giubileo". Lo dichiara il capogruppo del M5s alla Camera Francesco Silvestri.

cantieri a roma 5 cantieri a roma 6 cantieri a roma 4 cantieri a roma 3 cantieri a roma 1 cantieri a roma 2 pellegrini a roma