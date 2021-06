3 giu 2021 13:32

“INDECENTE, SESSISTA, DISEDUCATIVA” - PURE LE INFLAZIONATISSIME MUTANDINE DI MARILYN FANNO PAURA IN UN MONDO DI PIPPAROLI REPRESSI E PSEUDO-FEMMINISTE INCAZZATE: RIVOLTA A PALM SPRINGS PER LA GIGANTESCA STATUA DI MARILYN NELLA SCENA DI “QUANDO LA MOGLIE È IN VACANZA” – PARTE DELLA POPOLAZIONE NON LA VUOLE PERCHÉ SPINGE IL PUBBLICO A GUARDARE SOTTO LA GONNA DELL'ATTRICE E PURE IL DIRETTORE DEL PALM SPRINGS ART MUSEUM…