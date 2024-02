“INTITOLARE UNA STRADA A MICHELA MURGIA? MAI, ERA UNA TOTALITARIA” – SCAZZO TRA I CANDIDATI ALLE REGIONALI IN SARDEGNA DOPO CHE IL DESTRORSO PAOLO TRUZZU HA BOLLATO LA SCRITTRICE COME “UN PERSONAGGIO PIÙ NEGATIVO CHE POSITIVO”: “ERA UNA DI QUELLE CHE VOLEVA INSEGNARE AGLI ALTRI COSA DOVEVANO PENSARE E IMPORGLI IN OGNI CASO IL SUO PENSIERO” – PAROLE CHE HANNO SCATENATO LA REAZIONE DELLA PENTASTELLATA ALESSANDRA TODDE: “SONO SCONCERTATA…”

Il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Sardegna del 25 febbraio e sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha definito "totalitaria" la scrittrice sarda Michela Murgia, scomparsa la scorsa estate, che proprio nella Regione si candidò presidente 10 anni fa (arrivò terza con il 10% circa delle preferenze).

"Non intitolerei mai una via a Michela Murgia, e non le dedicherei un monumento, perché mi sembra un personaggio più negativo che positivo. Nel senso che era una di quelle che voleva insegnare agli altri cosa dovevano pensare e imporgli in ogni caso il suo pensiero. Era una totalitaria, per certi punti di vista", ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Klaus Davi nel web talk "Klauscondicio".

La reazione indignata della candidata del centrosinistra unito, la pentastellata Alessandra Todde, non si è fatta attendere. "Sono profondamente sconcertata e delusa dalle recenti dichiarazioni di Paolo Truzzu riguardo a Michela Murgia. Commenti che, non solo mancano di rispetto alla memoria di una figura che ha contribuito significativamente al dibattito culturale e sociale della nostra isola, ma denotano anche una pericolosa inclinazione a ridurre al silenzio le voci che si levano per promuovere riflessione e cambiamento". […]

Anche il terzo candidato in corsa alle regionali in Sardegna, Renato Soru, ha commentato le dichiarazioni di Truzzu: "Dispiace che il sindaco di Cagliari non abbia il coraggio di dichiararsi antifascista e dica che non bisogna mai essere ‘anti' ma solo a favore. E metta sullo stesso piano, qui in Italia, nella nostra storia, l'esperienza del fascismo e del comunismo".

