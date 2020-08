“INVECE DI SPUTARE TRISTI AFFERMAZIONI SUL PASSATO, PERCHÉ NON RINGRAZI MIA MADRE?” – QUELLA SVALVOLONA DI NAIKE RIVELLI APPROFITTA DELLA PROGRAMMAZIONE DE “IL BISBETICO DOMATO” PER SPUTARE VELENO SU ADRIANO CELENTANO, REO DI AVER RIVELATO NEL 2014 DI AVER CORNIFICATO LA MOGLIE CON ORNELLA MUTI: “SICURAMENTE SARÀ STATO UN GROSSO SBAGLIO, MA MI RICORDO CHE QUEL PERIODO…”

Alessandra Menzani per "Libero Quotidiano"

naike rivelli 2

Può un tradimento consumato quaranta anni fa, per quanto clamoroso, fare rumore ancora oggi? Se i protagonisti erano Adriano Celentano, Ornella Muti e Claudia Mori (la moglie tradita), sì. Scoppia negli anni 1980 e 1981 l'amore fedifrago più illustre del nostro cinema.

ornella muti adriano celentano

Il Molleggiato e la Muti erano una coppia formidabile sul set, insieme hanno girato Il bisbetico domato e Innamorato Pazzo, pietre miliari della commedia italiana non troppo pretenziosa. Lui, oggi 85 anni, era sposato con Claudia Mori con cui sta ancora e con cui formava la coppia più bella del mondo, ma non ha potuto resistere a quegli occhi da bambola fatale. La Muti all'epoca stava con Federico Fachinetti ma ha ceduto.

naike rivelli 1

«maleducato» Il problema è che negli anni Celentano, senza autorizzazione di Ornella, oggi 65 anni, ha rivelato al mondo quella relazione proibita. L'ira della figlia dell'attrice, Naike Rivelli, scoppia il giorno dopo l'ennesima programmazione televisiva del Bisbetico Domato. «Invece di sputare tristi affermazioni sul passato, perché non ringraziare mamma, che grazie ai quei due film che hai fatto assieme a lei, sei diventato famoso come attore in tutto il mondo».

ornella muti naike rivelli

Naike si rivolge a lui su Instagram dandogli dello «sgarbato, maleducato ed egocentrico». La figlia di Ornella Muti non ci sta. In un video social racconta i dettagli: «Ha dichiarato di aver tradito la moglie con mia mamma, che cafardo. Detto questo, vorrei dire alla signora Mori e al signor Adriano, che io mi ricordo quel periodo. Avevo 5 o 6 anni e mi ricordo esattamente quando il signor Adriano veniva a casa di mamma, che viveva a Chiasso, a fare il grande simpaticone. Faceva la scimmietta, la rana, tutte cose che a me divertivano molto. Che brutta cosa uscirne oggi così».

ornella muti adriano celentano innamorato pazzo 3

Naike insomma cerca di difendere l'onore di mamma: «Sicuramente sarà stato un grosso sbaglio quello di tradire la moglie con la mamma, ma mi ricordo che quel periodo sembrava molto felice di farlo, anche di essere scherzoso e favoloso con me, che non sapevo niente.

Su questa storia hanno massacrato la mamma, le hanno sempre chiesto se ci fu una storia durante quei due film, e mia mamma, essendo una donna di gran classe, ha sempre fatto silenzio stampa, soprattutto per rispetto di Claudia e della sua famiglia. A me dà molto fastidio che in questo momento si parli ancora di questa tristissima storia, di questo tristissimo uomo e del loro tristissimo matrimonio. Per favore, lasciateci in pace, non ne parlate più. Parlate dei vostri figli, della vostra "coppia più bella del mondo"».

ornella muti adriano celentano innamorato pazzo 2

l'ammissione Dopo anni di mormorii e «pissi pissi», Celentano nel 2014 ammise pubblicamente la focosa passione. La Muti non la prese bene. «Era vero, ma sono rimasta colpita», disse al Fatto Quotidiano, «se aveva proprio intenzione di rivelarlo e necessità di liberarsi del segreto, sarei stata felice di saperlo in anticipo. Però gli uomini sono fatti così. Se ne fregano».

ornella muti incinta nuda nel 1984 1

«Fra me e Claudia c'è sempre stato amore», aveva detto il Molleggiato, «abbiamo attraversato una crisi, 20 o forse 30 anni fa ma siamo una famiglia unita». Dalla loro unione, ancora oggi solida, sono nati tre figli.

naike rivelli ornella muti adriano celentano innamorato pazzo 2 ornella muti adriano celentano innamorato pazzo adriano celentano ornella muti ornella muti adriano celentano innamorato pazzo ornella muti adriano celentano innamorato pazzo 4 naike rivelli 12 naike rivelli naike rivelli 7 naike rivelli 4 naike rivelli 2 naike rivelli 5 naike rivelli ornella muti 1