“IO E BELEN? NESSUN RITORNO DI FIAMMA” – STEFANO DE MARTINO PRIMA SI METTE IN POSA PER LE FINTE PAPARAZZATE E POI A “GENTE” TENTA DI SMENTIRE DI ESSERE TORNATO INSIEME ALLA SHOWGIRL ARGENTINA: “SIAMO DUE GENITORI, ABBIAMO UN LEGAME CHE VA AL DI LÀ DI UN MATRIMONIO. LE FOTOGRAFIE SCATTATE DI NOTTE? UN PADRE E UNA MADRE SI POSSONO “SCAMBIARE” IL FIGLIO ALLE NOVE DI SERA O ALLE NOVE DEL MATTINO…”

Anticipazione dell'articolo di Maria Elena Barnabi per “Gente”

BELEN DE MARTINO

Ultimamente tu e Belén siete stai avvistati spesso assieme...

«Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto assieme, però in una madre e in un padre che magari passano la domenica insieme con il loro bambino io non ci vedo proprio niente di straordinario».

belen de martino

Sì, però tu e Belén siete stati fotografati insieme di notte!

«Un padre e una madre si possono “scambiare” il figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia. E la conquista per due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di là di un fallimento matrimoniale».

La famiglia per te è importante?

«È la cosa fondamentale. Attorno a essa gira la mia vita. La mia vita è il lavoro, la famiglia, mio figlio, la madre di mio figlio: sapere che stanno bene tutti, sapere che è tutto ok, quello è fondamentale per me. Quindi, insomma: del gossip me ne faccio una ragione, passerà questa smania»

de martino belen

Quindi smentisci la notizia? Non c’è un ritorno di fiamma?

«Non c’è, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo»

Ti sei mai chiesto perché la storia d’amore tra te e Belén sia entrata così tanto nel cuore degli italiani?

«Le persone mi hanno conosciuto che ero un ragazzo e forse in questi anni si sono affezionate a me. Ma penso anche che ci sia una specie di transfert emotivo. Forse tutti hanno una storia che rimpiangono, un ex fidanzato mai dimenticato, una cotta dell’adolescenza, e osservare una coppia che torna assieme magari ti fa un po’ sognare. È come guardare in faccia uno che ha vinto al Superenalotto. Lo vedi e dici: “Magari capita anche a me!”».

