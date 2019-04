“IO LA FACCIO FINITA OGGI” – LE ULTIME PAROLE DI ADOLF HITLER IN UN LIBRO BASATO SULLE MEMORIE DI HANS BAUR, PILOTA E UNA DELLE PERSONE DI CUI IL FÜHRER SI FIDAVA CIECAMENTE – NELLE PAGINE SI RACCONTANO GLI ULTIMI MOMENTI DEL DITTATORE E LE PAROLE RIVOLTE ALL’AMICO PRIMA DI TOGLIERSI LA VITA: “LA GUERRA FINIRÀ CON LA CADUTA DI BERLINO. E IO RIMANGO IN PIEDI O CADO CON BERLINO. SO CHE DOMANI MILIONI DI PERSONE MI MALEDIRANNO. QUESTO È IL DESTINO E…”

DAGONEWS

re boris di bulgaria con hans baur

Le "ultime parole" di Adolf Hitler sarebbero state rivelate grazie al diario personale del pilota del leader nazista: il libro "I was Hitler's Pilot" ripercorre il rapporto tra Hitler e Hans Baur, una delle persone di cui si fidava di più e che gli è rimasto accanto fino alla fine.

Il pilota, morto nel 1993 all'età di 96 anni, racconta: «Hitler si avvicinò e mi prese entrambe le mani. "Baur, voglio salutarti, è giunto il momento, i miei generali mi hanno tradito, i miei soldati non vogliono andare avanti e io non posso andare avanti". A quel punto io ho cercato di convincerlo che c'erano ancora degli aerei disponibili e che avrei potuto portarlo via in Giappone o in Argentina. Ma lui rispose: "La guerra finirà con la caduta di Berlino. E io sto in piedi o cado con Berlino"».

il matrimonio di hans baur

Poco dopo il Führer avrebbe aggiunto: «Un uomo deve raccogliere abbastanza coraggio per affrontare le conseguenze. E quindi io la faccio finita. So che domani milioni di persone mi malediranno - questo è il destino. I russi sanno perfettamente che sono qui in questo bunker, e temo che useranno bombe a gas. Qui ci sono compartimenti stagni, ma resisteranno? A ogni modo, io la faccio finita oggi».

hitler e i suoi uomini

Hitler poi offrì a Baur un prezioso dipinto come regalo per i suoi 12 anni di servizio prima di uccidersi qualche istante dopo insieme a sua moglie Eva Braun.

In seguito al suo ultimo scambio di parole con Hitler, Baur è stato ferito nel tentativo di fuggire e ha perso una gamba. Trascorse quindi dieci anni in una prigione sovietica dove fu torturato per avere informazioni su Hitler. Nonostante il suo ruolo chiave nella cerchia ristretta del Führer, Baur sostenne di non essere coinvolto nella politica del Terzo Reich, affermando che era solo «un pilota, non un politico».

hitler 1

Sopravvissuto alla prima guerra mondiale, Baur divenne uno dei primi piloti della compagnia aerea tedesca Luft Hansa, trasportò alcuni dei più alti ministri del Terzo Reich, oltre a vari capi di stato e Mussolini. La sua amicizia con Hitler iniziò negli anni '30 quando il pilota fu ingaggiato per aiutare la campagna di Hitler in Germania. Solo tre anni dopo, Hitler era il testimone di Baur al suo matrimonio.

hitler

Non c'era dubbio che Hitler condividesse un legame speciale con Baur, visto che, tra l’altro, il leader nazista acquistò al pilota una macchina nuova per il suo quarantesimo compleanno. «La completa fiducia che Hitler riponeva in me ha portato a un rapporto più intimo e amichevole - ha detto Baur – Dopotutto, la sua vita dipendeva dalle mie capacità, e si rese conto che ho sempre fatto del mio meglio per lui».

hans baur e hitler 3 hans baur 4 hans baur e hitler 2 hans baur 3 hans baur e benito mussolini hans baur e hitler 1 hans baur 1 hans baur 2 hans baur 1 hans baur e hitler 4