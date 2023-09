Estratto dell'articolo di Cesare Bonifazi e Maria Letizia Riganelli per “Il Messaggero”

elisabetta bacchio salvatore bramucci 3

«Io non lo sopporto più», dice alla sorella qualche mese prima di ingaggiare tre killer e far uccidere il marito. Elisabetta Bacchio, 46 anni, si era innamorata di Salvatore Bramucci vent'anni prima ma certo non sapeva che la sua vita a Soriano nel Cimino, piccolo Comune in provincia di Viterbo, si sarebbe trasformata in un inferno fatto di prevaricazione, poca libertà e paura.

Paura anche per il mondo criminale del marito, noto pregiudicato legato alla malavita romana e che spesso bussava alla sua porta per chiedere favori o avere soldi. Ma anche per quell'uomo geloso che non le dava respiro, tenendola segregata in casa. La 46enne rivuole la sua libertà a qualsiasi prezzo, anche facendosi giustizia da sé. Così ne parla con la sorella maggiore, che mai aveva provato simpatia per il cognato. Da quelle confessioni nasce il progetto criminale: le due, legate da un profondo sentimento, decidono di farlo fuori.

elisabetta e sabrina bacchio

Entrambe però finiscono in arresto, a distanza di un anno l'una dall'altra, per aver pensato e organizzato in ogni dettaglio l'omicidio del marito-cognato. Elisabetta nella giornata di ieri è stata trasferita nel carcere di Civitavecchia […] I sicari, anche loro, sono finiti in manette e sono già sotto processo.

Installa infatti sul telefono di Bramucci l'applicazione per monitorare ogni suo spostamento. Fornisce soldi alla sorella per assoldare i killer e le comunica gli orari e i movimenti del marito. Il 57enne pregiudicato vive proprio in una zona della campagna viterbese e può uscire soltanto sei ore al giorno dall'abitazione in cui sta scontando una condanna ai domiciliari. […] È il 7 agosto 2022: Bramucci viene freddato in macchina a poca distanza da casa con sei colpi di pistola dai tre killer. Si tratta di un agguato in piena regola

elisabetta bacchio salvatore bramucci 2

[…] Elisabetta, una volta orchestrato l'omicidio, si mostra collaborativa con gli inquirenti tanto da destare sospetti: fornisce agli investigatori l'agenda del marito dove sono annotati nomi e soldi che aveva prestato. «Salvatore voleva riscuotere tutti i debiti - aveva detto - perché voleva trasferirsi a Tenerife con la figlia». Una scusa per sviare le indagini da casa sua, dove si nascondevano movente e mandante. E anche i soldi.

elisabetta bacchio salvatore bramucci 1

Quel "tesoretto" che Bramucci aveva nascosto per regalarsi una pensione. Soldi e gioielli che non sono mai stati trovati e che con tutta probabilità sono stati nascosti dalla vedova mentre tre killer sparavano al marito […]

elisabetta e sabrina bacchio 1