Il 38enne di Codogno, definito il paziente 1 del Covid 19 in Italia, è stato dimesso dall'ospedale San Matteo di Pavia. Mattia, questo il suo nome, ricoverato proprio a Codogno lo scorso 19 febbraio, era stato trasferito trasferito tra il 21 e il 22 in condizioni disperate nella rianimazione dell'ospedale pavese. Lo scorso 9 marzo ha cominciato a respirare autonomamente. "Io sono stato fortunato, state a casa", ha detto in un video indirizzato alla pagina Facebook di Lombardia Notizie e trasmesso in diretta a "Pomeriggio 5".

"Sono stato molto fortunato, io sono stato curato mentre ora potrebbero non esserci medici per salvarvi la vita, quindi state a casa - ha detto Mattia -. Da questa malattia si può guarire, devo devo dire grazie ai medici che mi hanno concesso tornare a vivere- Chiedo a tutti i media di rispettare la privacy mia e mia famiglia, vorremmo piano piano dimenticare questa esperienza e tornare alla nostra normalità", ha aggiunto.

