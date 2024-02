11 feb 2024 09:00

“LE IPOTESI CHE IO ABBIA INVIATO FOTO A UNA STUDENTESSA SONO PURA FANTASIA, È RIDICOLO ANCHE SOLO PENSARLO” – FEDERICO VERCELLONE, DOCENTE DI FILOSOFIA DELL’UNIVERSITA’ DI TORINO CHE È STATO SOSPESO PER UN MESE PER LE ACCUSE DI AVER FATTO “SGUARDI LASCIVI” E INVIATO FOTO E VIDEO “SCONVENIENTI” ALLE STUDENTESSE, SI DIFENDE: “TUTELERÒ LA MIA BUONA REPUTAZIONE IN OGNI SEDE CONTRO QUESTA ASSURDA CACCIA ALLE STREGHE” – VERCELLONE NON È L’UNICO PROF FINITO NEL TRITACARNE DEL “METOO” NELL’ATENEO TORINESE...