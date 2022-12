13 dic 2022 17:24

“ITALIAN JOB” ANCHE IN PROCURA – NEI COMUNICATI STAMPA DEI MAGISTRATI BELGI SUL QATAR GATE NON SONO MAI STATI MENZIONATI NÉ IL PAESE DEL GOLFO NÉ I NOMI DELLE PERSONE COINVOLTE. LE UNICHE INTERCETTAZIONI CHE SONO FINITE SUI GIORNALI SONO QUELLE CONTENUTE NEGLI ATTI TRASMESSI ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA PER CHIEDERE L’ESECUZIONE DEL MANDATO D’ARRESTO CONTRO LA MOGLIE E LA FIGLIA DI PANZERI - NON È UN CASO CHE, SUI QUOTIDIANI, DELLA VICENDA NON SI OCCUPINO SOLTANTO I CORRISPONDENTI DA BRUXELLES, MA ANCHE (E SOPRATTUTTO) I CRONISTI DI GIUDIZIARIA, CHE HANNO NUMEROSI CONTATTI CON LE PROCURE…