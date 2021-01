“JACKIE FU INORRIDITA CHE MADONNA FOSSE ENTRATA NELLA VITA DEL FIGLIO JOHN” – L’ODIO DI JACKIE KENNEDY VERSO LA "MATERIAL GIRL" NEL LIBRO DELL’AMICA CARLY SIMON - A TURBARE LA FIRST LADY ERA L’INQUIETANTE SOMIGLIANZA DELLA POPSTAR CON MARILYN, UNA DELLE TANTI AMANTE DEL MARITO: “È OLTRAGGIOSO CHE JOHN JOHN ME L’ABBIA PRESENTATA” – MA LUI ERA AFFASCINATO PER GLI STESSI MOTIVI CHE AVEVANO LEGATO IL PADRE A MARILYN E AGLI AMICI DECANTAVA MADONNA COME UNA "DINAMO DEL SESSO"… - VIDEO

jackie kennedy

Jacqueline Bouvier, la più ammirata e discussa first lady della storia, moglie del presidente degli Stati Uniti John Kennedy, padre dei suoi due figli Caroline e John F. Jr., vive ancora nell’immaginario collettivo come un’icona di stile ineguagliabile. Di origine francese, Jackie fece parlare di sé fin dai primi tempi del suo matrimonio col giovane John, già avviato a una brillante carriera politica.

Un’unione tormentata la loro, soprattutto per l’infedeltà del marito, che si concluse tragicamente con il suo assassinio a Dallas, nel 1963. Jackie non superò mai il trauma di quella perdita drammatica, ma anni dopo, stanca del ruolo quasi sacrale di «vedova di Stato», sposò l’armatore greco Aristotele Onassis, uno degli uomini più ricchi del mondo, ma l’unione fu infelice e rimasta vedova finì la sua vita da sola.

Ebbene, per uno strano gioco del destino, a un certo punto, la vita di Jackie si intreccia a quella di un’altra icona leggendaria, diversissima da lei, Marilyn Monroe, che fu l'amante di John, coinvolgendo la famiglia Kennedy nella sua morte misteriosa, archiviata come un suicidio.

marilyn e madonna

Col sospetto, alimentato da numerose inchieste e testimonianze, che invece a deciderla fosse stato John con la complicità del fratello Bob, il quale era passato anche lui nel letto di Marilyn, che li ricattava entrambi minacciando uno scandalo. Una vicenda oscura, che riemerge ora da un libro, non ancora pubblicato in Italia, della cantautrice Carly Simon, amica di Jackie: Touched by the Sun. (Farrar, Straus and Giroux).

Un libro che ha suscitato scalpore negli Stati Uniti, soprattutto per il capitolo in cui l'autrice racconta il dramma di Jacqueline, quando il figlio, definito da un sondaggio del 1988 del settimanale People «l'uomo più sexy del mondo», ebbe una relazione con Madonna.

SI DISSE «INORRIDITA» «Jackie che era stata sempre diffidente verso le attrici conquistate dal figlio, come Daryl Dannali e Sarah Jessica Parker, fu addirittura inorridita", per usare una sua espressione, dal fatto che Madonna fosse entrata nella vita di John: non la riteneva alla sua altezza ed, essendo cattolica, era scandalizzata dalle trasgressioni ostentate dalla rockstar e dall'uso dei simboli sacri nelle sue esibizioni, peraltro condannate dal Vaticano», scrive Carly Simon, raccontando una guerra al femminile con un retroscena doloroso, di sapore psicoanalitico.

joihn john kennedy e madonna

A esasperare ravversione di Jacqueline per Madon-na fu, in realtà, la sua rassomiglian-za con Marilyn, imitata spesso dalla rockstar, anche in una storica coper-tina di Life: una immedesimazione nel suo celebre modello così perfetta da causare una specie di suggestione collettiva che prese anche Jackie, dandole l'impressione di ritrovarsi ancora una volta di fronte alla Monroe.

Al punto che definì «oltraggiosa» la mossa del figlio di presentarle Madonna, dalla quale John John era affascinato per gli stessi motivi che avevano legato il padre a Marilyn.

Cosse si desume dal fatto che il giovane facesse ascoltare all'amico Billy Noonan alcune registrazioni ad alta tensione erotica della Material Girl, definendola «una dinamo del sesso».

Una situazione difficile per l'ex first lady, legatissima al figlio che alla morte del padre aveva appena tre anni ed era cresciuto sotto la sua ala protettrice, creando con lei, nel tempo, un rapporto particolare, fatto anche di complicità. Lo rivela un altro libro biografico del 2015, Jacqueline Kennedy Onassis di Barbara Leaming (Ed. Odoya), spiegando che il livello di simbiosi spirituale tra Jackie e John era talmente forte da spingere l'ex first lady a confessare al figlio: «Se tuo padre tornasse da me e mi chiedesse perdono, pur avendolo amato tanto, credo che lo manderei via».

John Kennedy e marylin Monroe

LE VEDEVA TROPPO SIMILI La colpa più grave del marito per Jackie fu quella di avere amato Marilyn umiliandola pubblicamente, causandole così la perdita delPautostima e una conseguente ossessione per la diva.

Al punto, scrive ancora Barbara Leaming, da cadere in depressione e da chiedere conforto a un sacerdote, Padre Richard McSorley, il quale cercò di distoglierla dai propositi di suicidio.

E annotò nei suoi diari una frase di Jacqueline significativa di quanto avesse segnato la sua vita la Monroe, che lei pensava si fosse tolta la vita: «Sono contenta che Marilyn abbia deciso di mettete fine alla sua infelicità e credo che il buon Dio possa comprendere certe scelte».

madonna e johnjohn kennedy

John John conosceva i tormenti della madre, ma era troppo preso da Madonna per rinunciare a lei, alimentando anche la cronaca per essere venuto alle mani con Sean Peno, suo primo marito. Fino a quando, svaniti i primi ardori, si rese conto che la madre aveva ragione e sposò una donna raffinata e algida, Carolyn Bessette, morta con lui in un incidente aereo nel 1999, avvalorando la leggenda della maledizione dei Kennedy.

Nel ricordo di queste storie tragiche e romantiche di molti anni fa, Jackie e Marilyn rivivono, unite dall'amore per lo stesso uomo, mentre, nell'intreccio dei loro destini si inserisce ora Madonna. Anche se per accedere all'alone magico del loro mito, senza nulla togliere al suo carisma, la rockstar si è dovuta calare, fugacemente, nei panni di Marilyn.

