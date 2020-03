“JENNIFER ANISTON DOVREBBE ESSERE AMMAZZATA” – CADE IL VELO DI SEGRETEZZA SULLE MAIL E I MESSAGGI CHE HARVEY WEINSTEIN MANDAVA AI SUOI COLLABORATORI NELLE PRIME SETTIMANE DELLA TEMPESTA DEL #METOO – MA PERCHÉ IL MANDRILLONE ERA COSÌ INCAZZATO CON L’ATTRICE? LA ANISTON AVEVA CONFIDATO A UN AMICO CHE, DURANTE LA PRODUZIONE DI UN FILM, IL PORCONE L’AVEVA AGGREDITA SESSUALMENTE POGGIANDOSI CON…

Angelo Molica Franco per il “Fatto quotidiano”

jennifer aniston harvey weinstein 3

"Jennifer Aniston dovrebbe essere ammazzata". A scriverlo sarebbe stato Harvey Weinstein in una email dell' ottobre 2017. Proprio mentre si consuma l' atto finale dell' epopea giudiziaria del sessantasettenne Harvey Weinstein (già giudicato colpevole di stupro di terzo grado e di atto sessuale criminale di primo grado a febbraio al processo di New York), la notizia proviene da una serie di documenti giudiziari, mail e messaggi telematici mandati da lui e i suoi, che offrono uno sguardo sulle sue prime settimane dell' ottobre-novembre 2017, all' inizio dunque della tempesta del #MeToo.

jennifer aniston harvey weinstein 5

I legali difensori di Weinstein li avevano mantenuti sotto sigillo presso la Corte Suprema di Manhattan nel tentativo di impedire ai pubblici ministeri di usarli durante il processo, ma che adesso sono stati resi pubblici, divulgati e che di certo verranno tenuti in considerazione in vista della sua (prevista) condanna oggi a Los Angeles.

jennifer aniston harvey weinstein 1

Secondo quanto riportato dai rotocalchi americani, le cose tra la Aniston e Weinstein sarebbero andate così: Sallie Hofmeister, allora dirigente della società di pubbliche relazioni Sitrick, informa Weinstein che, tramite il National Enquirer, Jennifer Aniston stava pianificando di denunciare il produttore per averla aggredita sessualmente nel 2005, in occasione di un film che la vede tra le protagoniste, Derailed.

jennifer aniston

Nella sua email, Hofmeister scrive: "Jennifer ha confidato a un amico che durante la promozione del film, Weinstein l' ha aggredita sessualmente premendosi contro la sua schiena, afferrandole le natiche".

In più, leggiamo, una fonte vicina alla Aniston dice che "Harvey era così infatuato di Jennifer da parlare costantemente di quanto fosse sexy.

harvey weinstein 2

" Venuta fuori questa storia, che l' Enquirer non ha mai pubblicato, Stephen Huvane, il portavoce dell' attrice, ha negato che il signor Weinstein l' abbia mai aggredita. In un comunicato di questi giorni, ha dichiarato: "Non le è mai stato abbastanza vicino da toccarla, in più non è mai stata sola con lui. Riguardo all' email, non abbiamo nessun commento da fare dato che non l' abbiamo ricevuta noi.

" Eppure, lo scorso anno a Variety la Aniston aveva dettagliato il "comportamento da porco" di Weinstein durante la cena della prima per Derailed. "Ricordo che ero seduta a tavola con Clive Owen, i nostri produttori e un mio amico" aveva dichiarato la Aniston.

Poi Weinstein "si avvicinò al tavolo e disse al mio amico di alzarsi" come fosse un suo diritto legittimo.

jennifer aniston e brad pitt 2

Staremo a vedere se il nodo di questa controversia (non legale) verrà dipanato.

Ma è interessante perché la email in cui si augura la morte della Aniston si insinua, come un lampo di verità, in un grande sforzo, soprattutto condotto per email in quelle settimane del 2017, in cui Weinstein e i suoi volevano costruire l' immagine di un uomo distrutto da un probabile abuso sessuale subito da piccolo che desiderava correggere i propri errori.

In più porta a galla una verità: i membri del consiglio della Weinstein Company volevano farlo fuori.

jennifer aniston harvey weinstein 2

Così, lui ha avocato a sé l' aiuto di un gruppo di amici ricchi, tra cui Ronald Meyer (vicepresidente della NBC Universal) e Jeff Bezos (mr. Amazon). Tra tutte, spicca la risposta di Anita Dunn (veterana agente democratica, attuale consigliera di Joe Biden): "Dovresti accettare il tuo destino con grazia, e non cercare di negare o screditare coloro che il tuo comportamento ha influenzato".

jennifer aniston the morning show jennifer aniston 12 jennifer aniston 5 harvey weinstein 1 jennifer aniston 11 jennifer aniston 13 jennifer aniston 14 jennifer aniston 2 harvey weinstein jennifer aniston 3 jennifer aniston 2 jennifer aniston 6 jennifer aniston 9 harvey weinstein 3 jennifer aniston 1 jennifer aniston 4 jennifer aniston in the morning show produzione apple tv harvey weinstein 2 jennifer aniston 3 harvey weinstein 1 jennifer aniston oggi harvey weinstein a un party con naomi campbell e david viglino harvey weinstein 5 harvey weinstein 6 harvey weinstein 3 harvey weinstein 1 harvey weinstein 2 harvey weinstein 4 brad pitt jennifer aniston