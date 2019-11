25 nov 2019 08:27

“JULIAN ASSANGE POTREBBE MORIRE IN PRIGIONE SENZA CURE URGENTI” - APPELLO DI 60 MEDICI IN UNA LETTERA APERTA AL MINISTRO DELL'INTERNO BRITANNICO PRITI PATEL, DENUNCIANDO CHE IL FONDATORE DI WIKILEAKS, DETENUTO IN CARCERE DALLO SCORSO MAGGIO, SOFFRE DI PROBLEMI FISICI E PSICOLOGICI, E DEVE ESSERE CURATO IN UN OSPEDALE "ATTREZZATO E CON PERSONALE ESPERTO"