“KIEV DEVE VINCERE LA GUERRA. SE LA RUSSIA TORNA ALLA DEMOCRAZIA, CI SARÀ POSTO NELL’ORDINE INTERNAZIONALE” - LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, URSULA VON DER LEYEN, INDOSSA L’ELMETTO A DAVOS E FA CAPIRE CHE L’OCCIDENTE AUSPICA UN "REGIME CHANGE" A MOSCA: “LA NOSTRA OPPOSIZIONE ALLA BRUTALE INVASIONE È L'OPPOSIZIONE ALLA LEADERSHIP RUSSA. I CITTADINI DEVONO DECIDERE IL LORO FUTURO" (E SE NEL FUTURO CI FOSSE ANCORA PUTIN?) - “NOI EUROPEI DOBBIAMO ESSERE IN GRADO DI OCCUPARCI DELLA NOSTRA DIFESA, MA L’UE NON SARÀ MAI UN’ALLEANZA MILITARE COME LA NATO…” - VIDEO

Von der Leyen,Kiev deve vincere,faremo di tutto per questo

(ANSA) - "L'Ucraina deve vincere la guerra. E l'aggressione di Putin deve essere un fallimento strategico. Faremo tutto il possibile per fare in modo che gli ucraini prevalgano e riprendano il futuro nelle loro mani". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo a Davos. Con la guerra "è stato messo in discussione l'ordine internazionale", ha aggiunto.

Von der Leyen, 'ricostruire Ucraina anche con asset russi'

(ANSA) - "Non dovremmo lasciare nulla di intentato" per la ricostruzione dell'Ucraina "incluso, se possibile, l'utilizzo degli asset russi". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando a Davos. "La ricostruzione del Paese dovrebbe combinare investimenti massicci con riforme ambiziose. L'Ucraina appartiene alla famiglia europea", ha sottolineato.

Von der Leyen, 'più gnl per Europa, e futuro sarà idrogeno'

(ANSA) - "Mentre parliamo, l'Europa sta concludendo nuovi accordi con fornitori affidabili e affidabili in tutto il mondo. A marzo abbiamo concordato con il presidente Biden di aumentare in modo significativo le consegne di Gnl dagli Stati Uniti all'Europa. Più Gnl e un gasdotto ci sarà anche dal Medio Oriente e dal Nord Africa.

Nuovi terminali Gnl in Grecia, Cipro e Polonia diventeranno presto operativi, così come nuovi interconnettori. Il collegamento le infrastrutture dei gasdotti costituiranno il fulcro dei nostri futuri corridoi dell'idrogeno. L'idrogeno è la nuova frontiera della rete energetica europea". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen a Davos.

Von der Leyen, segnali di crisi alimentare sono evidenti

(ANSA) - "I segnali di una crescente crisi alimentare sono evidenti. Dobbiamo agire con urgenza. Per questo sto lavorando con il presidente egiziano Sisi per affrontare le ripercussioni della guerra con un evento focalizzato sulla sicurezza alimentare e in Europa e nella regione. È tempo di porre fine alle dipendenze malsane. E' tempo per creare nuove connessioni". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo a Davos.

Von der Leyen, 'difesa Ue necessaria ma non sarà nuova Nato'

(ANSA) - "La Nato è la più forte alleanza militare del mondo e lo sarà sempre. E l'Ue non sarà mai un'alleanza militare. Ma noi europei dobbiamo essere in grado di occuparci della nostra difesa". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, ospite del Forum di Davos.

Von der Leyen, Mosca usa carestia e grano per avere potere

(ANSA) - "La Russia usa fame e grano per esercitare il potere. Ancora una volta, la nostra risposta è e deve essere quella di mobilitare una maggiore collaborazione a livello europeo e a livello globale.

In primo luogo, l'Europa sta lavorando duramente per portare grano sui mercati globali. Per fare questo, stiamo aprendo corsie di solidarietà, che collegano i confini dell'Ucraina ai nostri porti. Stiamo finanziando diverse modalità di trasporto". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen a Davos.

Von der Leyen, se Russia democratica ci sarà posto per lei

(ANSA) - Ci sarà mai un posto per la Russia? "Se la Russia torna alla democrazia, allo stato di diritto, al rispetto dell'ordine internazionale, la risposta è sì. La Russia è un nostro vicino, con la Russia condividiamo la storia".

Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen rispondendo al direttore del Forum economico di Davos, Klaus Schwab. "La nostra opposizione alla brutale invasione è l'opposizione alla leadership di Mosca. I russi devono decidere il loro futuro", ha aggiunto.

Von der Leyen,'ricostruzione Ucraina necessita nostra unità'

(ANSA) - Per l'Ucraina "abbiamo proposto oltre 10 miliardi di euro in assistenza macrofinanziaria, il più ampio pacchetto di questo tipo mai concepito dall'Unione Europea per un Paese terzo.

Altri paesi, a cominciare dagli Stati Uniti, stanno dando il massimo. Si tratta di un'operazione di soccorso economico senza precedenti nella storia recente. Questo è il breve termine. Ma è necessario fare di più. Con la stessa determinazione, noi - mano nella mano - dobbiamo aiutare l'Ucraina a risorgere dalle ceneri". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo a Davos.

"Questa è l'idea alla base della piattaforma di ricostruzione che ho proposto al presidente Zelensky. La ricostruzione dell'Ucraina richiede la nostra unità senza precedenti. Ecco perché abbiamo proposto una piattaforma di ricostruzione guidata dall'Ucraina e dalla Commissione europea, noi combineremo riforme con gli investimenti E mi ha fatto piacere sapere del convegno di Lugano. Abbiamo bisogno di tutti a bordo", ha spiegato von der Leyen facendo riferimento alla conferenza che si terrà a inizio luglio nella città svizzera.

Von der Leyen, 'Russia sta bombardando depositi grano Kiev'

(ANSA) - "Stiamo assistendo a come la Russia ha trasformato in armi le sue forniture energetiche. Sfortunatamente, stiamo vedendo lo stesso modello emergere nella sicurezza alimentare. L'Ucraina è una dei paesi più fertili del mondo. Anche la sua bandiera simboleggia il paesaggio ucraino più comune: un campo di grano giallo sotto un cielo blu.

Ora, quei campi di grano sono stati bruciati. Nell'Ucraina occupata dalla Russia, l'esercito del Cremlino sta confiscando scorte di grano e macchinari. Oggi l'artiglieria russa sta bombardando i depositi di grano in tutta l'Ucraina deliberatamente". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo a Davos.

"Le navi da guerra russe nel Mar Nero stanno bloccando le navi ucraine piene di grano e semi di girasole. Le conseguenze di questi atti vergognosi sono sotto gli occhi di tutti. I prezzi sono alle stelle. E sono i Paesi fragili e le popolazioni vulnerabili a soffrirne di più. E per di più, la Russia sta ora accumulando le proprie esportazioni di cibo come una forma di ricatto, trattenendosi forniture per aumentare i prezzi globali o commerciare grano in cambio di sostegno politico", ha aggiunto.

