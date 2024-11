“A LEI NON FREGAVA UN CAZZO. E VISSE PER SEMPRE FELICE E CONTENTA” – BIANCA BALTI SI RASA I CAPELLI A ZERO DOPO AVER SCOPERTO DI AVERE UN CANCRO ALLE OVAIE AL TERZO STADIO – LA SUPERMODELLA HA PUBBLICATO UN VIDEO IN CUI SI MOSTRA PRIMA CON I CAPELLI CORTISSIMI, E POI CON LA TESTA COMPLETAMENTE RASATA. MA SEMPRE SORRIDENTE… - VIDEO

Bianca Balti si mostra rasata a zero su TikTok e il video diventa virale. La supermodella di Lodi, che a settembre ha annunciato di avere scoperto di essere affetta da un cancro alle ovaie al terzo stadio, si era già tagliata drasticamente i capelli, probabilmente per avvicinarsi al momento in cui la chemioterapia avrebbe potuto provocarne la caduta.

Nel video, Bianca, sempre sorridente, si mostra prima con i capelli molto corti e poi completamente rasata a zero, mentre una voce maschile fuori campo pronuncia la celebre frase motivazionale: "And She Gave No Fucks. Not Even One. And She Lived Happily Ever After The End". Che tradotta in italiano significa più o meno: "E lei se ne fregava. E visse felice e contenta".

Bianca Balti, tra le modelle italiana una delle più famose al livello internazionale dagli anni 2000, aveva annunciato nel 2022 di aver subito una doppia mastectomia preventiva, dopo essersi scoperta portatrice di una variante del gene BRCA1. Poi nel settembre scorso aveva annunciato sui social di aver subito un intervento chirurgico dopo la diagnosi di un tumore alle ovaie al terzo stadio.

