Estratto dell’articolo di Filippo Brunamonti per “la Repubblica”

[…] Monica Bellucci. È passata dal realismo magico di Emir Kusturica a James Bond (Spectre), da Maria Maddalena (La passione di Cristo) a vittima di stupro in Irréversible di Gaspar Noé. Presto la vedremo sposa cadavere, ricucita e senza pace, nell'underground dei morti in Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, con il quale condivide la sua vita. […]

Con quale sentimento dirà addio alla Callas?

«Lei è un'ispirazione senza tempo, una pioniera dell'indipendenza femminile. Ha voluto divorziare in un momento in cui il divorzio non era contemplato. Ha affrontato la vita con il cuore. Tutto torna: ci troviamo in un momento storico in cui le donne hanno meno paura della propria voce, e lottano con i denti. […] A unire me e Callas è questo nostro cuore mediterraneo. Non appartenere ad alcun Paese. Rimanere ignote. Non avere radici mi fa sentire più libera e, a tratti, persa. Alla fine, per partorire le mie figlie, Deva e Léonie, ho fatto come le tartarughe: sono tornata al mio luogo di origine».

Le lettere l'accompagnano dal suo primo film francese, "L'appartement", del 1996. Nella scena in cui prova un paio di scarpe, dà appuntamento a Vincent Cassel, suo ex marito, lasciando scritto un messaggio su una scatola rossa.

«Il film di Gilles Mimouni è stato l'inizio di tutto, anche se avevo già lavorato in Italia con Dino Risi e in un cameo nel Dracula di Francis Ford Coppola. A me le lettere piacciono molto, amo scriverle a mano. Lo confesso, a volte scrivo lettere che non spedisco; le tengo per me, nascoste dal mondo. Parole e pensieri che non riuscirei a dire ad alta voce. Il potere della penna mette tutto in chiaro, dentro la mia testa. L'altro giorno leggevo una lettera di Voltaire, diceva una cosa molto bella alla sua compagna: “è difficile convivere con il tempo che passa, forse solo guardando con occhi sinceri il tempo che è passato se ne apprezzano le qualità”».

Che ricordi ha di "Come mi vuoi" di Carmine Amoroso, in cui Enrico Lo Verso interpretava Desideria e si trattavano travestitismo e prostituzione con delicatezza?

«È un film umano e vero, precursore di un'epoca. Eppure c'è ancora strada da fare: se non si troverà un punto di accordo sull'identità di genere, sarà impossibile andare avanti. Siamo di fronte a una nuova era. L'unico modo responsabile di far funzionare una società — che si possa definire umana — è rispettare le diversità. Tutti siamo diversi. Ci presentiamo come ci sentiamo. Quando non sei un pericolo per gli altri, devi poter scegliere la tua personalità, il tuo genere. La tua strada».

Mentre parliamo ci sono polemiche sull'assenza della parola aborto nella bozza finale del G7 e il presidente Macron si è detto rammaricato.

«Ho molta fiducia nell'intelligenza».

Degli elettori o della classe politica italiana?

«Confido in una intelligenza protettiva dell'umano. Non penso che dopo tutte le lotte che hanno permesso, con sacrificio, alle donne e alla società di avanzare, si possano fare passi indietro. La libertà della donna ha il potere di liberare anche gli uomini dagli stereotipi di cui sono prigionieri».

Cosa le hanno insegnato la nonna paterna, Ada, maestra, e quella materna, Giuseppina, che ha cresciuto cinque figli con totale dedizione?

«Erano meravigliose. Mi hanno dato amore attraverso le parole, il conforto, il cibo. Ora che sono madre, vivono in me. Mi aiutano a sopportare il tempo che passa: in loro non ho mai visto delle donne anziane ma anime giovani. Vedevano delle cose che io non vedevo. Tramandavano la loro esperienza con un ingrediente imprescindibile: lo humor. Da donne del dopoguerra, avevano visto cose orribili. Erano fatte di luce, trauma, arte divinatoria e intelligenza. Io la chiamo "l'intelligenza della vita". Ecco perché, ora, la mia vita è più forte dell'arte».

