“LOTTO PER USCIRE DA QUESTA MALATTIA INFERNALE” – IL RUGGITO DI BERLUSCONI: “QUI AL SAN RAFFAELE HANNO FATTO MIGLIAIA DI ESAMI E IO SONO RISULTATO TRA I PRIMI 5 PER FORZA DEL VIRUS. CE LA STO METTENDO TUTTA E SPERO PROPRIO DI FARCELA E DI RIUSCIRE A TORNARE IN PISTA” – ZANGRILLO A “CARTABIANCA”: “SUL VIRUS MORTO HO FATTO MEA CULPA, NON PENSO DI AVERE COLPE PER I NUOVI CONTAGI” – VIDEO

Da corriere.it

Berlusconi covid

«Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi 5 per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in pista». Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, da alcuni giorni ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano a causa del Coronavirus, intervenendo via telefono ad un comizio a Fenis, in Valle d’Aosta.

«Bisogna far sapere agli italiani la necessità di andare al voto. L’incertezza sul numero dei votanti è grande. E allora vale la pena ricordare a tutti gli indecisi un monito di Platone che diceva a chi non voleva votare per il governo di Atene: `Chi non va a votare si merita un governo di pericolosi incapaci´» ha aggiunto Berlusconi.

suite berlusconi

«Ce la sto mettendo tutta - ha proseguito - per tornare a condurre la nostra battaglia di sempre soprattutto per le imprese, per il lavoro, contro l’oppressione fiscale e burocratica, contro la Giustizia ingiusta e contro i giudici che fanno i politici».

