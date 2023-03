16 mar 2023 09:57

“MANIPOLARONO LE PROVE, MA NON CI FU L'INTENTO DI OCCULTARLE” - L’INCREDIBILE RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DELLA PROCURA DI GENOVA PER I TRE PM DI SIENA TITOLARI DEL FASCICOLO SULLA MORTE DI DAVID ROSSI - I MAGISTRATI NICOLA MARINI, ALDO NATALINI, E ANTONINO NASTASI ERANO INDAGATI PER FALSO AGGRAVATO: ERA CONTESTATA LORO LA MANCATA VERBALIZZAZIONE DELLA PERQUISIZIONE, CON ANNESSA ISPEZIONE INFORMATICA E SEQUESTRO, DELLA STANZA USATA DA ROSSI - PER LA PROCURA DI GENOVA I TRE AVREBBERO FATTO "UNA PERQUISIZIONE", MANIPOLARONO LA SCENA, MA NON CI FU INTENTO DI MANOMETTERE LE INDAGINI…