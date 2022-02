LA “MARCIA SU ROMA” DI NICOLA FRANZONI, LO SVALVOLONE NO-VAX A CAPO DEL FRONTE DI LIBERAZIONE NAZIONALE, IN VISTA DELLA MANIFESTAZIONE DEGLI ANTIVACCINISTI DI LUNEDÌ AL CIRCO MASSIMO – IN UN VIDEO PUBBLICATO SU TELEGRAM SI VEDONO DUE PERSONE PISCIARE SUL CARTELLO DI BENVENUTO A ROCCA DI PAPA, DOVE LA SINDACA HA BLINDATO I PRATONI DEL VIVARO PER FERMARE IL RADUNO NO-VAX – L’OBIETTIVO E' CREARE SCOMPIGLIO E PARALIZZARE LE CITTÀ, COME STA ACCADENDO IN CANADA: “A SAN VALENTINO BLOCCHIAMO ROMA” – VIDEO

Alessia Marani per "il Messaggero"

I «distinti saluti» lasciati «per interposta persona» nella notte alla sindaca di Rocca di Papa urinando ai piedi del cartello di benvenuto in città, poi l'appuntamento a Foggia per la foto di gruppo con una trentina di persone con didascalia «da Foggia in direzione Roma 14 febbraio», quindi la tappa prevista a Latina.

Il viaggio del leader del sedicente Fronte di liberazione nazionale Nicola Franzoni in vista della manifestazione No Vax di lunedì mattina al Circo Massimo, punta a fare proseliti e a stringere accordi con imprenditori e padroncini locali abbattuti, in termini economici, dalla pandemia o disobbedienti No pass delusi da un certo centrodestra. L'appello in rete è: «Passate il San Valentino a Roma».

MODELLO CANADA

L'obiettivo? Agire in ordine sparso e poi colpire - soprattutto dopo che la piazza dei Castelli romani, ai Pratoni del Vivaro è stata resa off limits e blindata dalla prefettura di Roma - per depistare e disperdere le forze dell'ordine pubblico, fino a creare scompiglio e a paralizzare le città all'improvviso, come sta accadendo a Ottawa per le proteste dei camionisti canadesi. Un'onda lunga che, attraverso i social, si sta propagando in Nuova Zelanda, Francia e ora tenta di fare breccia in Italia.

Ieri ai Pratoni del Vivaro, sorvegliati a vista da decine di mezzi di carabinieri e polizia, presidiati persino dai droni con visore notturno a disposizione della Polizia Locale di Rocca di Papa, hanno fatto capolino alcuni No vax, invitati ad allontanarsi dagli agenti a cavallo. Un'altra decina tra auto e camper provenienti dal Nord Italia sono stati intercettati e identificati lungo la Tuscolana, ad Artena e a Rocca Priora.

Ma le truppe attese per quello che era stato annunciato dal 10 al 13 febbraio (e poi revocato) come il più grande Campo hobbit del popolo dei No pass, non si è presentato. Qualcuno ha fatto tappa con i camper in terreni privati a San Cesareo (qui ogni domenica gruppetti raccolgono firme No vax) e Colleferro, altri stanno ricevendo ospitalità in altri appezzamenti agricoli. Il diktat è «muoversi alla spicciolata per sviare i controlli».

Forse non è un caso che Franzoni & Co. avessero fatto rotta verso i Castelli romani. Qualche settimana fa gruppi del Nord - senza Green pass - sono stati avvistati fare un sopralluogo ai Pratoni e qualcuno ha avuto pure un battibecco al bar. Mercoledì sera, invece, uno zoccolo duro dei No vax castellani si è riunito al ristorante Paradiso a Velletri, tra i più rinomati, apprezzato anche da Papa Ratzinger quand'era cardinale.

OGGI IL COMITATO

La polizia amministrativa di Roma e i colleghi del commissariato di Velletri hanno interrotto una cena a sottoscrizione con 58 commensali e bambini. Solo in 9 avevano il Green pass rafforzato, gli altri si sono detti No vax e No pass. Nel locale cartelli rassicuravano che non vi sarebbe stato il controllo del certificato verde.

Cinque dipendenti erano senza contratto, altri 3 non avevano il Pass. In totale sono state elevate sanzioni per 8700 euro e il questore ha disposto la chiusura del locale per 5 giorni. Regolari, invece, le sanificazioni e la tenuta dei cibi. Tra i convenuti diversi professionisti, persino un giudice popolare. Tutti pronti a opporsi ai controlli, argomentando le più svariate giustificazioni. Per placare la tensione è intervenuto anche il Reparto mobile.

Intanto il weekend si preannuncia caldo (domani ci sono anche due manifestazioni pro-curdi a Roma, oggi gli studenti, quindi le rievocazioni delle foibe e il 6 Nazioni) in attesa di lunedì. Non sono esclusi blitz No vax o concentrazioni in altre città. Per i tre uomini che urinavano davanti al cartello, intanto, si paventa, oltre a una denuncia, il Daspo. L'informativa della polizia locale è al vaglio della Procura di Velletri. Oggi nuovo comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico in Prefettura.

