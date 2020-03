“LE MASCHERINE ORA DIVENTINO OBBLIGATORIE PER TUTTI” – SENTITE IL VIROLOGO FRANCESCO BROCCOLO: “SONO UTILI ANCHE A CHI È SANO: PER IL COVID-19 SONO UNA BARRIERA” - L'ORDINE DEI MEDICI DI ROMA PROPONE UN "OBBLIGO DI COPRIRSI IL VISO PER CHI ESCE DI CASA". MA LE MASCHERINE IN ITALIA SCARSEGGIANO. SOPRATTUTTO QUELLE PIÙ SOFISTICATE: LA GUARDIA DI FINANZA NE HA SEQUESTRATI OLTRE 60MILA ESEMPLARI SOLO NEGLI ULTIMI GIORNI...

Lorenzo De Cicco per “il Messaggero”

«No, non è vero che le mascherine servono solo a chi è già infetto, per proteggere gli altri dal contagio. Sono utili anche a chi è sano: per il Covid-19 sono una barriera», dice il virologo Francesco Broccolo, docente di Microbiologia clinica dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

mascherine farmacisti

E lo stesso pensa l'Ordine dei Medici di Roma, arrivando a proporre un «obbligo di coprirsi il viso per chi esce di casa». Perché, spiega il presidente dell'Ordine Antonio Magi, sarebbe «certamente d'aiuto se si hanno sintomi, per evitare di alimentare la diffusione del virus, ma la mascherina è una protezione primaria anche per chi sta bene».

Problema: le mascherine in Italia scarseggiano. Soprattutto quelle più sofisticate: nemmeno chi è in corsia a combattere contro il Sars-CoV-2 riesce ad averne a sufficienza. Può bastare una sciarpa, uno scialle o un passamontagna, allora? Su questo gli esperti si dividono. Walter Ricciardi, membro del board dell'Oms e super-consulente del Ministero della Salute, spiega che «le protezioni utili per chi è sano sono quelle di categoria Ffp2 e Ffp3».

mascherine farmacisti

I modelli che garantiscono il più alto livello di protezione contro le particelle molto fini e dannose. «Ma questo tipo di dispositivi - avverte Ricciardi - non si riesce a dare nemmeno a tutti i medici ed è fondamentale che sia riservato a chi garantisce le cure. A Wuhan hanno distribuito le mascherine a tutti, è vero, ma lì ne fabbricano miliardi, noi invece no».

Tanto che ora il governo ha annunciato di volerne avviare la produzione, in tutta fretta. Le aziende private, dalla Sicilia alla Toscana, si stanno attrezzando per riconvertire le fabbriche. Nel frattempo arriveranno quelle cinesi. Anche la Francia, come ha detto Macron nel Consiglio europeo, spedirà un milione di mascherine all'Italia.

GUIDA ALLE MASCHERINE PER CORONAVIRUS

Per il virologo dell'università Bicocca, Francesco Broccolo, perfino «una sciarpa o un foulard possono essere utili, di sicuro è meglio di niente». Sarebbe fondamentale, sostiene il professore della Bicocca, «un obbligo di coprirsi il viso, per chi esce di casa. Il problema è reperire le mascherine, le difficoltà sono chiare a tutti. Ma chi ce l'ha, se la metta. Gli altri possono utilizzare altro». Broccolo è convinto che la mascherina non serva solo a chi è contagiato, per non infettare chi è nei paraggi, come sostengono altri suoi colleghi. «È uno strumento che rende certamente più sicuro anche chi non ha alcun sintomo, perché, per semplificare, la gocciolina nel quale è invischiato il Coronavirus, rimane sulla mascherina, come una barriera. Non passa».

persone in coda per comprare mascherine a bangkok, thailandia

ANTI-DROPLET

Gocce minuscole. Alcune droplet, di diametro superiore a 5 micron, raggiungono con un colpo di tosse la distanza di circa un metro. Altre ancora più piccole, sotto i 5 micron, possono superare il metro e mezzo, partendo magari da uno starnuto. «Se si indossa una mascherina, però, possono essere bloccate e restare all'esterno della protezione», sottolinea l'esperto della Bicocca. Per questo sarebbe utile indossare la mascherina quando si va al supermercato, oppure al lavoro, o in farmacia. «Tutti luoghi dove si stanno creando code; in queste situazioni - conclude Broccolo - ha senso coprirsi».

MASCHERINE E GEL SOTTRATTI ALL ASL

L'Istituto Superiore di Sanità, nel Rapporto Covid-19 n.2/2020, ha scritto che «è documentato che i soggetti maggiormente a rischio d'infezione da Sars-CoV-2 sono coloro che sono stati a contatto stretto con un paziente affetto da Covid-19, in primis gli operatori sanitari, senza l'impiego e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di Dpi non idonei». Insomma le mascherine ad alta protezione possono essere utili. Non a caso vanno a ruba. E in tanti ne approfittano.

SEQUESTRI E DOGANE

mascherine

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 60mila esemplari solo negli ultimi giorni, 5mila erano alla dogana. I Carabinieri di Roma hanno scoperto farmacie con rincari da record. In Sicilia sono state trovate mascherine scadute rivendute a 15 euro al pezzo. Si assiste poi a situazioni paradossali: centinaia di migliaia di mascherine sono bloccate alla dogana dell'aeroporto di Fiumicino. Motivo: non c'è il bollo della Comunità europea. «Ma ci sono i fascicoli tecnici che ne attestano la sicurezza e la validità secondo la norma Ue - rimarca il produttore - con tanto di test in laboratorio». A quanto pare non basta. Era successo pure per i respiratori. Off limits per l'Italia, sono finiti in Germania, in questo caso meno rigorosa.

mascherina montrasio in corea del sud tutti con le mascherine