3 dic 2024 18:07

“MATTEO MESSINA DENARO MI FACEVA STARE BENE” – LORENA LANCERI, UNA DELLE AMANTI DEL BOSS ARRESTATA PER AVER FAVORITO LA SUA LATITANZA, PARLA DEL RAPPORTO SENTIMENTALE CON IL CAPOMAFIA: “MI AVEVA DETTO CHE ERA PERSEGUITATO DALLA GIUSTIZIA E IO CI HO CREDUTO. PER ME ERA UN PERIODO DIFFICILE SIA CON MIO MARITO CHE IN FAMIGLIA. AVEVO PROBLEMI ANCHE DI AUTOSTIMA. NON NEGO CHE GLI HO VOLUTO BENE. CON ME ERA GENTILE. MA IO NON SONO UNA CRIMINALE” – MA PER GLI INVESTIGATORI, LANCERI NON SOLO LO ACCOGLIEVA IN CASA, MA SAREBBE STATA AL CENTRO DELLA RETE DI PIZZINI…