UN “MCDONALD” INDIGESTO - LA TRUMP ORGANIZATION E IL SUO DIRETTORE FINANZIARIO ALLEN WEISSELBERG SONO STATI INCRIMINATI DA UN GRAN JURY DI MANHATTAN RIGUARDO IL MANCATO PAGAMENTO DELLE TASSE SU ALCUNI BENEFIT COME L'USO DI AUTO AZIENDALI E LE RETTE SCOLASTICHE - SECONDO LA TRUMP FOUNDATION LE ACCUSE SONO MOTIVATE POLITICAMENTE – IL PROCURATORE DI MANHATTAN VANCE AVREBBE BISOGNO DELLE TESTIMONIANZE DEI SUOI COLLABORATORI PER INCASTRARLO SU…

Società Trump e suo direttore finanziario incriminati a Ny'

ALLEN WEISSENBERG E DONALD TRUMP

(ANSA) - NEW YORK, 30 GIU - La Trump Organization e il suo direttore finanziario Alle Weisselberg sono stati incriminati da un gran jury di Manhattan. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti. Le accuse resteranno riservate per le prossime ore ma, secondo indiscrezioni, riguarderebbero il mancato pagamento delle tasse su alcuni benefit quali l'uso di auto aziendali e le rette scolastiche. Le accuse saranno annunciate nel corso della giornata dal procuratore di Manhattan, Cyrus Vance.

TRUMP WEISSENBERG

Direttore finanziario società Trump si consegna autorità Ny +

(ANSA) - NEW YORK, 01 LUG - Allen Weisselberg, il direttore finanziario della Trump Organization, si è consegnato alle autorità di New York nell'ambito nell'attesa incriminazione per evasione delle tasse. Le accuse precise nei confronti di Weisselberg e della società dell'ex presidente non sono ancora note e saranno rivelate nel corso della giornata. Lo riportano i media americani. (ANSA).

Usa: Trump Organization, Weisselberg usato come una pedina

(ANSA) - NEW YORK, 01 LUG - Il direttore finanziario della Trump Organization, Allen Weisselberg, è stato "usato come una pedina". Lo denuncia la Trump Organization, secondo quanto riporta Abc. I legali della società di Trump ripetono da giorni che le accuse contro Weisselberg sono motivate politicamente e dettate dalla volontà degli inquirenti di convincere Weissleberg a collaborare. (ANSA).

TRUMP WEISSENBERG

Casa Bianca, no comment su incriminazione Trump Organization

(ANSA) - WASHINGTON, 01 LUG - "No comment": la Casa Bianca mantiene il riserbo sull'annunciata incriminazione della Trump Organization e del suo direttore finanziario.

Usa: capo finanziario Trump Organization, 'non colpevole'

(ANSA) - WASHINGTON, 01 LUG - Allen Weisselberg, il direttore finanziario della Trump Organization, "intende dichiararsi non colpevole e combattera' queste accuse in tribunale": lo hanno riferito i suoi avvocati difensori, dopo che il loro cliente si e' presentato spontaneamente in procura a Manhattan per l' annunciata incriminazione nell'inchiesta sulla holding dell'ex presidente.

TRUMP FOUNDATION

SI STRINGE IL CERCHIO INTORNO A DONALD LA SUA HOLDING INCRIMINATA A NEW YORK

Paolo Mastrolilli per “La Stampa”

Oggi la procura di Manhattan incriminerà la Trump Organization, per reati fiscali. L'ex presidente non sarà colpito direttamente dal provvedimento, che però oltre a costituire un serio problema per la sua reputazione, punta anche a spingere i suoi collaboratori più stretti a cooperare con gli inquirenti, per allargare l'inchiesta a crimini più gravi che potrebbero riguardare proprio Donald. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal, secondo cui l'annuncio arriverà oggi pomeriggio.

TRUMP FOUNDATION

L'ex capo della Casa Bianca è sotto inchiesta da mesi, da parte del procuratore di Manhattan Vance e della ministra della Giustizia dello stato di New York James. I reati più gravi di cui è sospettato riguardano l'ipotesi che abbia sopravvalutato il valore dei suoi immobili allo scopo di ottenere prestiti, e li abbia invece sottovalutati per pagare meno tasse. A questo scopo c'è stato anche un lungo braccio di ferro sulla consegna delle dichiarazioni dei redditi di Trump, che alla fine è stata ordinata dalla Corte Suprema. Sullo sfondo poi restano i pagamenti fatti alla pornostar Stormy Daniels e la coniglietta di Playboy Karen McDougal, per nascondere le relazioni con loro, per i quali è finito in prigione il suo ex avvocato Michael Cohen.

STORMY DANIELS DONALD TRUMP

Vance avrebbe bisogno delle testimonianze dei collaboratori di Donald per incastrarlo, che finora non è riuscito ad ottenere. Il direttore finanziario della Trump Organization, Allen Weisselberg, si è rifiutato di cooperare, così come il dirigente e addetto alla sicurezza Matthew Calamari. Il procuratore però ha scoperto che Weisselberg e altri dipendenti avevano ricevuto benefici, tipo auto, appartamenti gratuiti, pagamenti delle rette per figli e nipoti nelle costosissime scuole private di New York, su cui nessuno ha pagato le tasse. Quindi intende usare questi reati per incriminare la Trump Organization e Weisselberg, allo scopo di spingerli a collaborare con l'inchiesta più ampia per evitare il carcere.

Martedì l'avvocato dell'ex presidente, Ron Fischetti, ha avuto un incontro digitale con Vance per dissuaderlo, sostenendo che questi non sono crimini per cui si finisce in tribunale. Il procuratore non si è lasciato convincere, ma gli avrebbe detto che al momento Donald non è oggetto dei suoi provvedimenti. Trump ha liquidato tutto come una persecuzione politica, condotta da uomini del Partito democratico.

Trump

Se oggi verranno annunciate le incriminazioni, la compagnia dell'ex presidente subirà un colpo pesante, mentre la pressione salirà su Weisselberg e gli altri collaboratori. Cohen però ha detto di essere convinto che Vance ha le prove per incriminare Trump, anche senza il loro aiuto.

stormy daniels e Trump donald trump karen mcdougal, un'altra amante di trump donald trump 3 donald trump 2 donald trump ohio 2 donald trump muro donald trump hollywood boulevard liz cheney donald trump 5 donald trump in nort carolina karen mcdougal 9