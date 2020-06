“MEGHAN HA RIMBAMBITO HARRY CON IL SESSO” – L’IMPIETOSO RITRATTO DEI SUSSEX SCRITTO DA LADY COLIN CAMPBELL: “LEI E' ARRIVISTA E SOCIOPATICA, LUI SUCCUBE” – “DOPO UN QUARTO D’ORA AL 70ESIMO COMPLEANNO DI CARLO, LEI È SBOTTATA: ‘È NOIOSO, ANDIAMOCENE” – GLI ACCORDI SOTTOBANCO CON GLI STILISTI PER METTERSI IN TASCA QUATTRINI PER INDOSSARE ABITI E GIOIELLI, LA TAZZA BOLLENTE LANCIATA A UN CAMERIERE E…

Il settimanale OGGI, in edicola da domani, ha potuto leggere in anteprima «Meghan and Harry - The real story», l’atteso libro di Lady Colin Campbell, 70 anni, nota per essere molto ben introdotta nei circoli reali, che sta creando molte attese viste le piccanti indiscrezioni circolate.

Il volume traccia un ritratto impietoso dei duchi di Sussex: lei arrivista e manipolatrice, perfino sociopatica secondo l’opinione di uno psicologo, lui succube e rimbambito dal sesso (a corte lo chiamano “Blow Jobs”, rapporto orale in inglese).

Tra le rivelazioni: tre giorni dopo il matrimonio, i neo-duchi avevano partecipato al party di Buckingham Palace per il settantesimo compleanno di Carlo. Dopo un quarto d’ora Meghan era sbottata: «È troppo noioso, andiamocene». Harry le aveva risposto che non si poteva, lei aveva insistito, di fronte alle facce esterrefatte degli ospiti.

Secondo altre fonti della scrittrice, la duchessa avrebbe stretto accordi sottobanco, quando era ancora una royal, e si sarebbe fatta pagare per portare abiti e gioielli che diversi stilisti le mandavano.

E poi, le sfuriate a Palazzo: un giorno un’assistente aveva portato a Meghan un abito che secondo lei era spiegazzato. Lo aveva gettato per terra ordinando: «Lo voglio stirato a dovere. Subito!». In un altro episodio aveva lanciato contro un cameriere una tazza di tè bollente. Il poverino era stato liquidato con 280 mila euro in tasca e la promessa di non parlare a nessuno dell’accaduto.

