“MI CHIAMÒ IL PAPÀ DI UNA DELLE RAGAZZE CHE SONO ANDATE ALLA FESTA, DISSE: “PER EVITARE GUAI AI NOSTRI FIGLI PARLIAMO CON LORO SENZA COINVOLGERE LE FORZE DELL’ORDINE”’ – IL PADRE DELLA MIGLIORE AMICA DELLA VITTIMA DELLO STUPRO DI CAPODANNO A PRIMAVALLE, RIVELA I TENTATIVI DI DEPISTAGGI DOPO LA VIOLENZA SESSUALE –“IL PAPA' MI DISSE: ‘AVESSERO SAPUTO CHE NELL’ABITAZIONE È STATO CONSUMATA DROGA, TUTTI I RAGAZZI, AVREBBERO SUBITO PERQUISIZIONI E TEST TOSSICOLOGICI.’ GLI HO RISPOSTO…”

Giulio De Santis per www.corriere.it

il party dello stupro di capodanno 2

La tela dei ragazzi impegnati a nascondere alle forze dell’ordine quanto accaduto la notte di San Silvestro 2020 nella villetta alla Torresina, a Primavalle, si intreccia a quella tessuta dai loro genitori, altrettanto determinati a celare quanto combinato dai figli protagonisti della festa della stupro di Capodanno.

A svelarlo agli investigatori è il padre della migliore amica della vittima, Sara (nome di fantasia, ndr), 18 anni compiuti da poco: «Oggi ho avuto due telefonate con il papà di una delle ragazze che sono andate alla festa. Nella seconda mi ha detto: “Per evitare guai ai nostri figli parliamo con loro senza coinvolgere le forze dell’ordine”. Gli ho risposto di no».

il party dello stupro di capodanno 1

Il racconto dell’uomo, un manager 51enne, il primo adulto ad aver visto Sara (sua ospite, come amica della figlia) piangere dopo aver subito lo stupro, viene verbalizzato alle 22 del 2 gennaio del 2021. Quando sono passate poche ore dalla fine della festa nella villetta alla Torresina e le voci sulle violenze a Sara - per le quali è stato disposto il giudizio immediato per Patrizio Ranieri, mentre altri quattro ragazzi (due minorenni) sono indagati: tra loro Flavio Ralli, difeso dall’avvocato Fabrizio Gallo - e sull’uso massiccio di droga già corrono veloci fra i partecipanti.

La prima telefonata è proprio il manager a farla. «Capendo che è successo qualcosa di grave, chiamo il padre di Laura (anche questo è un nome inventato, ndr) per sincerarmi che non fosse successo a sua figlia nulla di simile a quanto accaduto a Sara. Mi tranquillizza e chiudo la telefonata. Alle 17,10 è lui a telefonarmi». Il manager è un fiume in piena con gli inquirenti. Che ignorano lo scambio telefonico. Il 51enne, però, deve essersi irritato della chiamata del padre di Laura perché la svela di sua iniziativa.

i reperti del party dello stupro di capodanno 4

«Mi dice che si è confidato con un poliziotto. Questi gli ha detto che chi ha avuto un rapporto intimo con Sara, anche nell’eventualità che lei sia stata consenziente, avrà conseguenze penali perché la ragazza era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti». La droga è il tema che serve al padre di Laura per parlare dell’argomento che gli sta a cuore, come si deduce dall’interrogatorio del manager.

«Se le forze dell’ordine, mi dice il padre di Laura, avessero saputo che, nell’abitazione dove si è svolta la festa, è stato consumato dello stupefacente, tutti i ragazzi, compresi i nostri figli, avrebbero subito perquisizioni e test tossicologici. La questione, mi propone, si sarebbe potuta risolvere parlando con i nostri ragazzi, senza coinvolgere le forze dell’ordine. Gli ho risposto che non c’era nulla da omettere».

i reperti del party dello stupro di capodanno 3

Anche il padre di Laura è stato sentito e ha raccontato solo di una telefonata, la prima, dove il manager gli ha detto: «Ho visto Sara provata e mi ha detto di essere stata violentata». Mentre partono le telefonate tra genitori, i ragazzi si sentono per coprirsi: «Cancella le chat» dice a un amico uno dei minorenni indagati per lo stupro.

