2 – BERLUSCONI A PIER SILVIO: “IO, UN PADRE ORGOGLIOSO”

Fabrizio De Feo per “il Giornale”

«Sono orgoglioso di te, come padre e come uomo, mi hai sostituito come nessuno». Pier Silvio Berlusconi compie 50 anni e riceve un regalo importante, una lettera nella quale il padre Silvio esprime i suoi sentimenti e racconta il legame profondo con il suo secondogenito. Una missiva letta nei giorni scorsi dal Cavaliere a Cannes dove la famiglia Berlusconi si è riunita per festeggiare il compleanno di Pier Silvio: dalla compagna Silvia Toffanin con i figli, alla prima moglie di Berlusconi, Carla Elvira Lucia Dall' Oglio (madre di Pier Silvio e Marina, ndr) ma anche i mariti, mogli e figli dei membri della famiglia si sono ritrovati tutti sulla barca di Pier Silvio.

«Eccoci qui a festeggiare con te, con Marina, con la mamma il tuo anniversario del mezzo secolo. Mi sembra davvero impossibile che così tanto tempo sia passato da quando ti tenevo fra le braccia da piccolo e da quando giocavo con te godendomi la tua bellezza, la tua simpatia la tua allegria» si legge in alcuni estratti delle 5 pagine pubblicate in esclusiva su Chi. «Da allora tanto tempo è passato ma - sottolinea l' ex premier - quei ricordi e quelle immagini sono sempre rimaste nel mio cuore.

E ancora oggi quando il lunedì entri nella sala da pranzo e vieni a baciarmi, si rinnova ogni volta l' emozione di allora. Mi hai sostituito alla guida della televisione come nessun altro avrebbe saputo fare, ti sei conquistato la stima di tutti, hai preso sempre le giuste decisioni nei momenti difficili. Bene, potrei dirti molte altre cose sul mio rapporto con te ma credo che questo basti. Sono un padre orgoglioso, molto orgoglioso di avere un figlio come sei tu. Il tuo papà. 28 aprile 2019», si firma il leader azzurro.

La vicinanza di Pier Silvio al padre non è mai mancata. Il vicepresidente di Mediaset è stato presentissimo anche negli ultimi giorni all' ospedale San Raffaele di Milano durante il decorso post operatorio per l' intervento per un' occlusione intestinale.

«Mio padre sta bene come ho avuto modo di dire ieri. È stata una bella botta però ha superato l' intervento alla grande - aveva detto parlando con la stampa al suo arrivo in ospedale -. È un uomo forte e anche questa vicenda è stata un insegnamento, lo dico da figlio, perché ha uno spirito unico davvero. Adesso starà a lui ma, conoscendolo, penso che sia pronto per la volata finale» della campagna elettorale.

Durante le vacanze Pier Silvio Berlusconi si è goduto le feste assieme al figlio Lorenzo Mattia, nato dalla sua relazione con la conduttrice Silvia Toffanin. Il vicepresidente di Mediaset è stato anche fotografato da Chi mentre passeggiava per Paraggi in bici assieme al figlio. Un augurio speciale è stato quello che gli ha riservato Maria De Filippi.

La conduttrice ha fatto intonare ai ragazzi di Amici 2019 Serale un «tanti auguri musicale», senza svelare a chi fosse indirizzata la canzone. Ha fatto salire la curiosità, provocando l' ironia di Rudy Zerbi. Ha puntualizzato che «non si tratta di Maurizio (Costanzo) che li compie il 28 agosto e non compie 50 anni». Ha chiesto più volte di sapere se poteva dirlo e se non desse fastidio la sua sortita al diretto interessato.

Poi ha concesso un indizio: «Lei ci ha parlato e ci ha telefonato e ora mi ha detto che posso dirlo. Lei la conoscete, ha una trasmissione qui. Ora probabilmente avrete capito. Ci tengo a farglieli perché se c' è questa trasmissione è anche grazie a lui: auguri veri e assolutamente sentiti al mio capo Pier Silvio Berlusconi».

