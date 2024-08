“MI HANNO CHIESTO DI CONTINUARE A SUONARE PER EVITARE CHE DILAGASSE IL PANICO” – IL RACCONTO DEL DJ TEDESCO TOPIC, CHE SI STAVA ESIBENDO SUL PALCO DEL FESTIVAL A SOLINGEN, IN GERMANIA, QUANDO UN UOMO HA ACCOLTELLATO A MORTE 3 PERSONE E FERITE ALTRE 8: “È STATO DIFFICILISSIMO NON SMETTERE. ALCUNE PERSONE ERANO GIÀ STATE UCCISE DALL'AGGRESSORE. POCO DOPO, QUANDO LA MUSICA SI È FINALMENTE FERMATA, I CITTADINI…"

dj topic 2

Estratto dell’articolo di Clara Valenzani per www.corriere.it

«È stato difficilissimo non smettere di suonare. Sono andato avanti per 10, 15 minuti». A parlare è Topic, il dj che si stava esibendo (e ha continuato a farlo) ieri sera, mentre un uomo armato di coltello ha ucciso e ferito diverse persone alla festa per il 650esimo anniversario della città di Solingen, in Germania. In tre sono morti (due uomini di 67 e 56 anni e una donna di 56); otto sono i feriti, di cui cinque gravi.

ATTENTATO A SOLINGEN IN GERMANIA

Il dj, originario di Solingen, stava suonando sul palco del Fronhof, una piazza del mercato nel centro della città: ha riferito di aver continuato ad esibirsi anche mentre l'attacco era in corso e le persone venivano accoltellate. «Il personale di sicurezza è venuto da me chiedendomi di andare avanti per evitare che dilagasse il panico, poiché alcune persone erano già state uccise dall'aggressore con un coltello. E così ho fatto, anche se è stata durissima. Poco dopo, quando la musica si è finalmente fermata, i cittadini sono stati informati dell'accaduto», riferisce Topic in un post su Instagram. […]

ARTICOLI CORRELATI

dj topic 1 il giorno dopo l attentato a solingen in germania 1 il giorno dopo l attentato a solingen in germania 2 il giorno dopo l attentato a solingen in germania 3 il post di dj topic prima dell attentato a solingen in germania attentato a solingen in germania il giorno dopo l attentato a solingen in germania 4 ATTENTATO A SOLINGEN IN GERMANIA il giorno dopo l attentato a solingen in germania attentato a solingen in germania il post di dj topic sull'attentato a solingen