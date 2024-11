“MI HANNO PROSCIOLTO MA SOFFRO MOLTO” - ALEC BALDWIN PARLA DEI SUOI FANTASMI AL TORINO FILM FESTIVAL: È STATO ACCUSATO DI OMICIDIO DOPO AVER ESPLOSO IL COLPO CHE HA UCCISO LA FOTOGRAFA HALYNA HUTCHINS SUL SET DI "RUSH", IN TRIBUNALE IL CASO È STATO ARCHIVIATO, MA LUI NON SI È RIPRESO – “QUESTA VICENDA MI HA SEGNATO. LA SATIRA SU TRUMP? MI SONO STANCATO DI IMITARLO. NON È SOLO MOSTRUOSO, MA PURE NOIOSO. IL CINEMA OGGI? LA RECITAZIONE È SECONDARIA. MOLTI RUOLI POTREBBERO ESSERE INTERPRETATI DA CHIUNQUE…”

Estratto dell’articolo di Valerio Cappelli per il “Corriere della Sera”

alec baldwin sul set del film rust

Alec Baldwin è la star più attesa al TFF, Torino Film Festival, al via oggi. C’è un tragico fatto di cronaca nera avvenuto tre anni fa. Attraverso gli amici, nell’intervista al Corriere della Sera , racconta di essere stato «prosciolto, ma soffro molto per questa vicenda, mi ha segnato». Si tratta del processo che lo vide coinvolto per omicidio colposo sul set di Rust , nel 2021, per la morte della fotografa Halyna Hutchins, raggiunta da un colpo di pistola vagante. Baldwin ha negato di avere avuto una responsabilità diretta. Il caso è stato archiviato.

alec baldwin a processo

[…] All’anteprima del film, al festival di Camerimage in Polonia, l’attore non si è presentato per evitare polemiche, e la madre di Halyna (ricordata con una dedica nei titoli di coda) ha boicottato il film. L’accusa continua a lavorare per riportare l’attore in tribunale.

A Torino Baldwin, 66 anni, parlerà del thriller Caccia a Ottobre Rosso , film del 1990 in cui recitò con Sean Connery. […]

la pistola con cui ha sparato alec baldwin

Come ricorda Sean Connery?

«Inizialmente era malato e la produzione chiese a un altro attore di girare il film. Ma si riprese prestissimo e licenziarono l’altro in modo molto discutibile. Ammiravo Sean Connery, uno dei più grandi divi del cinema. I migliori attori, Robert De Niro, Al Pacino, ti insegnano a essere essenziale. Non devi fare troppo. Le telecamere sono puntate sul tuo viso e lo schermo è largo 12 metri e alto 6».

halyna hutchins

[…]

Ci racconta qualcosa dei suoi inizi da attore?

«Agli studenti direi: fate più cose possibili, non siate troppo esigenti. Io ho iniziato allo Showcase Theater di New York. A volte c’erano solo venti o trenta persone il sabato sera in sala. Ma avevo qualcosa da fare, con una paga misera. Allo stesso modo facevo film indipendenti con micro budget. Non c’era Internet e alla scuola di cinema della New York University c’era una bacheca con annunci per produzioni studentesche. Scrivevano: cercasi attore maschio, 25 anni, corporatura robusta. A volte il film durava due giorni.

Era folle. Il segreto è lavorare e non pensare di essere troppo bravo o importante per accettare un ruolo, anche piccolo va bene».

ALEC BALDWIN IMITA TRUMP SU SATURDAY NIGHT LIVE

Ha interpretato il neopresidente Donald Trump...

«Mi sta riportando al Saturday Night Live . Lui mi condannò pubblicamente ma non mi importava. Trump è una delle persone meno auto-consapevoli nella storia dell’umanità. Non mi aspettavo che avesse il senso dell’umorismo mostrato alla vigilia di queste elezioni. Non cercavo di fare un’imitazione precisa, piuttosto una sua versione caricaturale. L’ho reso volgare, un maniaco pieno d’odio arrabbiato con tutti. Alcune persone l’hanno apprezzato, altre no. Alla fine mi sono stancato perché Trump non è solo mostruoso, è anche noioso. Se fosse intelligente sarebbe più interessante per me».

alec baldwin

[…]

Se pensa alla sua carriera?

«Il mio desiderio era studiare Legge. Il cinema oggi è più difficile che mai. Gran parte della tv è dominata da polizieschi e il cinema dai supereroi Marvel. Quando ho iniziato c’era un’aspettativa su cosa significasse una carriera seria. Ora la recitazione è secondaria, non viene così apprezzata, molti ruoli potrebbero essere interpretati da chiunque».

alec baldwin intervista di alec baldwin alla abc alec baldwin 5 Alec Baldwin piange Alec Baldwin sul set halyna hutchins Alec Baldwin interrogato dalla polizia alec baldwin alec baldwin sul set di rust