“MI PICCHIAVA E IN QUARANTENA LA SITUAZIONE È PEGGIORATA” – CHRISTINA RICCI HA OTTENUTO UN ORDINE RESTRITTIVO PER VIOLENZE DOMESTICHE CONTRO IL MARITO JAMES HEERDEGEN CHE L’HA RIPETUTAMENTE MINACCIATA E MALMENATA – L’ATTRICE SI È PRESENTATA IN TRIBUNALE CON LE FOTO DEI LIVIDI E HA DICHIARATO DI AVER TEMUTO PER LA SUA VITA: “MI HA DETTO CHE L’UNICO MODO IN CUI AVREBBE POTUTO DISPIACERSI PER ME È SE FOSSI STATA SMEMBRATA IN PICCOLI PEZZI…”