“MIA MADRE ASPETTA UN FIGLIO DAL MIO FIDANZATO” – LO SFOGATOIO DI UNA POVERA CORNUTA CHE SU TIK TOK RACCONTA NON SOLO DI ESSERE STATA TRADITA, MA CHE IL FIDANZATO SI È TROMBATO SUA MADRE CHE È RIMASTA INCINTA – UN VIDEO DI DUE MINUTI IN CUI LA RAGAZZA RACCONTA COME DALLA FELICITÀ DI AVERE UN FRATELLO È PASSATA ALLA DISPERAZIONE PIÙ TOTALE QUANDO HA SCOPERTO LA VERITÀ: “LUI MI HA DETTO CHE GLI DISPIACEVA E CHE POTEVAMO SISTEMARE LE COSE E…” - VIDEO

Angela Casano per www.leggo.it

Doppio tradimento, dal fidanzato e dalla madre. È la storia di Vanessa Jules, tik toker che ha raccontato la sua storia sui social. Il video, andato virale e che ha raggiunto quasi 4 milioni di visualizzazioni, è una denuncia della ragazza nei confronti della madre. La ragazza, già nota sul web, ha raccontato con estrema naturalezza e tranquillità i particolari della vicenda: «Mia madre è rimasta incinta, peccato che il padre del bambino è il mio fidanzato».

Cosa è successo

Come racconta Vanessa nel videoclip della durata di due minuti, tutto è iniziato quando si trovava in viaggio in Messico, dove ha appreso del ribaltamento della sentenza Roe v. Wade in tema di aborto. Ha iniziato a chiamare tutte le sue amiche per commentare la vicenda, e da lì a poco ha ricevuto la notizia choc: «Quando ho chiamato mia madre lei era ovviamente sconvolta, piangeva. Ha finito per dirmi dopo pochi minuti: “Sono incinta”. Quando me lo ha detto mi sono congratulata con lei e le ho chiesto: “Hai prenotato la prima ecografia?”», ha raccontato Vanessa.

«Il figlio è di John»

La madre, a quel punto, l'ha interrotta per raccontarle tutta la verità: «Il figlio è di John». Vanessa, sconvolta e incredula, ha chiesto alla madre di ripetere: «Ero un po’ brilla ed ero in Messico, ero tipo “cosa?”». La madre ha confermato e una volta appresa la sconvolgente notizia Vanessa ha confessato di aver chiamato subito il suo fidanzato, chiedendogli se si rendesse conto della gravità della cosa: «Lui mi ha detto che gli dispiaceva e che potevamo sistemare le cose e ricostruire la nostra relazione mentre mia madre si sarebbe presa cura del bambino. Io gli ho risposto: ‘Dammi le mie cose o ti faccio spedire in prigione'», ha concluso la tiktoker.

Alla fine del video Vanessa Jules ha sottolineato che non ha più rapporto con sua madre e con il suo ex da quando si è trasferita. Il video ha suscitato clamore e polemiche sul social cinese, alcuni utenti accusano la ragazza di aver raccontato una bufala, altri invece la compatiscono dandole tutto il loro sostegno morale.

