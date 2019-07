UN’ARISA PER CAPELLO - LA CANTANTE SI RASA A ZERO, MOSTRA SUI SOCIAL IL NUOVO LOOK E LANCIA UN MESSAGGIO AGLI HATERS PRONTI A CRITICARLA PER QUESTA SCELTA: "AMAMI PER QUELLO CHE SONO DENTRO E FAI COSÌ CON TUTTI GLI ALTRI" - L’ARTISTA SOFFRE DI UN DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO DENOMINATO TRICOTILLOMANIA, CHE PORTA A STRAPPARSI I CAPELLI INVOLONTARIAMENTE E CHE È SPESSO CAUSATO DA STRESS…