“MIO FIGLIO ERA VIVO, SANO E ALLEGRO” – LYUDMILA IVANOVNA NAVALNAYA, LA MADRE DI ALEXEI NAVALNY, SGOMBERA IL CAMPO DAI DUBBI DI CHI PENSA CHE IL DISSIDENTE STESSE MALE: “ABBIAMO VISTO MIO FIGLIO NELLA COLONIA PENALE IL 12, AVEVAMO UNA VISITA” – SOLO POCHI GIORNI FA IL PRINCIPALE OPPOSITORE DI PUTIN AVEVA CHIESTO AI RUSSI DI ANDARE A VOTARE A MEZZOGIORNO - IL VIDEO GIRATO IERI, IL GIORNO PRIMA DELLA MORTE: BATTUTE E RISATE CON IL GIUDICE… - VIDEO

NAVALNY: MEDICI, 'TENTATIVI DI RIANIMARLO PER 30 MINUTI'

(ANSA) - I tentativi dei medici di rianimare Alexei Navalny sono continuati per 30 minuti prima che venisse dichiarato morto. Lo ha detto l'ospedale locale all'agenzia Interfax, aggiungendo che un'ambulanza è arrivata sul posto in sette minuti, ma i tentativi di rianimazione erano già in corso da parte del personale sanitario del carcere.

MADRE NAVALNY: NON VOGLIO SENTIRE CONDOGLIANZE, STAVA BENE

(ANSA) – "Non voglio sentire alcuna condoglianza. Abbiamo visto mio figlio nella colonia penale il giorno 12, avevamo una visita. Era vivo, sano, allegro". Lo ha dichiarato sui social media la madre di Alexey Navalny, Lyudmila Ivanovna Navalnaya, stando a quanto riporta Novaya Gazeta.

VIDEO CON ULTIME IMMAGINI DI NAVALNY IERI, ERA IN BUONO STATO

IN RETE SPUNTA IL SUO COLLEGAMENTO DURANTE UN'UDIENZA

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Sorridente, in buono stato di salute, con i capelli corti, sbarbato, in tuta. Sono le ultime immagini di Alexei Navalny diffuse online e riprese mentre si trovava in collegamento video dalla colonia penale di Karp, durante un'udienza in tribunale.

BLINKEN, 'LA RUSSIA È RESPONSABILE DELLA MORTE DI NAVALNY'

(ANSA) - "La Russia è responsabile della morte di Navalny". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in una nota sottolineando che la morte dell'oppositore è la dimostrazione che il "sistema di Putin è debole e marcio".

USA, STORIA CREMLINO FA PORRE DOMANDE SU MORTE NAVALNY. CASA BIANCA: 'E' UNA TRAGEDIA TERRIBILE'

(ANSA) - La morte di Alexei Navalny è una "tragedia terribile" e solleva delle domande. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, sottolineando che la "lunga e sordida storia di maltrattamenti agli oppositori del Cremlino solleva delle domande concrete su ciò che può essere accaduto in questo caso".

MERKEL, NAVALNY VITTIMA DEL POTERE REPRESSIVO DELLO STATO RUSSO

(ANSA) - "La notizia della morte di Alexei Navalny mi riempie di grande sgomento. E' divenuto vittima del potere repressivo dello Stato russo". Lo ha detto a Bild l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. "È tremendo che con lui sia stata messa a tacere con metodi terribili una voce coraggiosa e impavida che si è battuta per il suo Paese. Il mio pensiero va a sua moglie, ai suoi figli, ai suoi amici e ai suoi colleghi", dice Merkel.

HARRIS, MORTE DI NAVALNY È SEGNO DELLA BRUTALITÀ DI PUTIN. 'LA RUSSIA È RESPONSABILE'

(ANSA) - "La morte di Navalny è un altros egno della brutalità di Putin". Lo ha detto la vicepresidente americana Kamal Harris a Monaco. "Qualsiasi cosa dirà Mosca, la Russia è responsabile della sua morte", ha aggiunto.

MELONI, SU MORTE NAVALNY VENGA FATTA PIENA CHIAREZZA

(ANSA) - "La morte di Alexei Navalny, durante la sua detenzione, è un'altra triste pagina che ammonisce la comunità internazionale. Esprimiamo il nostro sentito cordoglio e ci auguriamo che su questo inquietante evento venga fatta piena chiarezza". Lo afferma la premier Giorgia Meloni.

RUSSIA: NAVALNY AVEVA CHIESTO 'VOTO A MEZZOGIORNO' PER PROTESTARE CONTRO PUTIN

(Adnkronos) - Aleksei Navalny aveva chiesto da poco ai russi di recarsi a votare per le elezioni presidenziali il prossimo marzo a mezzogiorno in punto della domenica di voto, azione non perseguibile ma utile a esprimere il dissenso contro Vladimir Putin. Dalla colonia penale a regime speciale di Kharp, nella regione di Yamal Nenets, il dissidente aveva rilanciato l'idea dell'oppositore di San Pietroburgo Maksim Reznik.

"La cosa più importante è che questa sarà una protesta davvero nazionale. Non si svolgerà solo in ogni città, ma in ogni distretto di ogni città", aveva scritto Navalny il primo febbraio. Si tratta di una idea "legale e sicura al cento per cento" che le autorità non potranno in alcun modo impedire. "Cosa possono fare, chiudere i seggi a mezzogiorno? Organizzare un voto delle dieci per Putin? Annotarsi il nome di tutti coloro che si presentano a mezzogiorno?" aveva ironizzato come al solito.

Poche ore dopo l'annuncio della candidatura di Putin alle presidenziali, Navalny aveva ribadito la necessità di votare chiunque fuorché Putin. Cartelloni stradali erano comparsi in tutta la Russia con gli auguri per le feste del nuovo anno, messaggi apparentemente innocui con un QR Code che rimandava al sito web "Russia senza Putin", con un messaggio politico in vista delle elezioni presidenziali del prossimo marzo e voto per chiunque non sia Vladimir Putin. I sostenitori di Aleksei Navalny hanno reso nota la loro strategia mentre le autorità hanno subito iniziato a rimuovere i cartelloni. Poco dopo, il trasferimento del dissidente, iscritto nella condanna la scorsa estate, oltre il circolo Polare artico. Da dove comunque continuava a rappresentare un pericolo politico per Putin.

RUSSIA: KHODORKOVSKY SU NAVALNY, 'NON SAPREMO MAI COSA È ACCADUTO MA RESPONSABILITÀ PUTIN'

(Adnkronos) - Se la morte di ALeksei Navalny annunciata dal Servizio penitenziario federale "è vera, non sapremo mai di certo cosa è accaduto davvero", ha scritto Mikhail Khodorkovsky, ex oligarca e primo prigioniero eccellente - dal suo arresto nel 2003 al suo rilascio con un perdono poco più di dieci anni dopo - dell'impegno repressivo di Vladimir Putin. "Ma indipendentemente da questo, la responsabilità personale ricade chiaramente in Vladimir Putin che ha per primo ordinato il suo avvelenamento, e poi lo ha inviato in prigione", ha scritto Khodorkovsky, oppositore al regime, all'estero dal suo rilascio nel dicembre del 2013.

PREMIO NOBEL MURATOV, 'LA MORTE DI NAVALNY È OMICIDIO'

'TORTURATO E TORMENTATO PER 3 ANNI.IL CORPO NON PUÒ SOPPORTARLO'

(ANSA-AFP) - Il premio Nobel russo per la pace Dmitry Muratov ha descritto la morte di Alexei Navalny come un "omicidio" e ha detto che è stato torturato per "anni". "Alexei Navalny è stato torturato e tormentato per tre anni. Come mi ha detto il medico di Navalny: il corpo non può sopportare queste cose. Alla condanna di Alexei Navalny è stato aggiunto l'omicidio", ha detto al quotidiano Novaya Gazeta.

L’ULTIMO MESSAGGIO DELLA MOGLIE YULIA PER SAN VALENTINO: “TESORO CON TE TUTTO COME IN UNA CANZONE”

L’ultimo messaggio della moglie Yulia ad Alexai Navalny e dello scorso 14 febbraio, il girono di San Valentino: «Tesoro, con te tutto è come in una canzone: tra noi ci sono città, luci di decollo di aeroporti, tempeste di neve blu e migliaia di chilometri. Ma sento che sei vicino ogni secondo e ti amo sempre di più».

