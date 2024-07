“MIO MARITO È IL MIO PRIMO E UNICO UOMO” - SWEETIE FOX, LA SVENTOLA CHE DA UN ANNO E PIÙ È AL NUMERO 1 DI PORNHUB, COLEI CHE VANTA 1,2 “BILLIONS” DI PORNO VISUALIZZAZIONI, LA PIÙ CERCATA PER FARSI UNA SEGA, È UNA SEMPLICISSIMA 22ENNE RUSSA CHE SI È SPOSATA NON ANCORA MAGGIORENNE CON UN UOMO MOLTO MA MOLTO PIÙ GRANDE DI LEI - BARBARA COSTA: “SI TRATTA DEL NERBORUTO DI CUI SI VEDE PENE E CORPO MA MAI IL VISO NEI VIDEO CHE HANNO FATTO DI SWEETIE FOX LA STAR INCONTRASTATE DEL PORNO…”

Barbara Costa per Dagospia

“Mio marito è il mio primo e unico uomo”. Sweetie Fox, la sventola che da un anno e più è al numero 1, di Pornhub, colei che monta e vanta 1,2 “billions” di porno visualizzazioni, la più cercata per farsi una s*ga, la più vista e rivista sul sito porno il più trafficato al mondo… è una semplicissima 22enne russa che si è sposata non ancora maggiorenne con un uomo molto ma molto più grande di lei, e che è il nerboruto di cui si vede pene e corpo ma non tutto e mai mai mai il viso nei video che hanno fatto di Sweetie Fox – e a questo punto pure di suo marito – star incontrastate del porno.

È incredibile che una ragazza così giovane ma così disinvolta nel sesso davanti a una telecamera non ammonti nel suo intimissimo curriculum altre esperienze se non quella che combacia col primo amore, il primo uomo, colui che ti sposi. E se di Sweetie Fox finora, nonostante la notorietà possiamo pure dirlo planetaria, non se ne sapeva nulla, finalmente la diva ha p-a-r-l-a-t-o, ci ha svelato non poco di sé, e ve lo dico prontamente: le informazioni private che di Sweetie si leggono sul suo profilo Pornhub, sono balle.

Non è vero che è statunitense, non è vero che è single, non è vero che è lesbica. Non è la sola artista che su Pornhub compila dati assurdi, si sa, e comunque Sweetie in realtà si chiama Dar’ja, “sono Daša per mio marito”, e è una russa “dal corpo tutto naturale”, tette comprese, e nata e cresciuta a Ekaterinburg, nella Russia centrale, e che ha incontrato “l’uomo della mia vita mentre facevo scherma”, e se lo è sposato suuuuubito, prima di terminare gli studi “con il massimo dei voti”.

Sweetie poi si è iscritta all’università, facoltà di Grafica pubblicitaria, anche se è da prima che sperimenta porno. I video che “per divertimento con mio marito giravamo in casa” sono stati trasferiti su Pornhub “appena la mia maggiore età l’ha permesso”. E sono i video a voce e titolo russi che se ti ci metti a cercarli scopri ancora, su Pornhub, e che hanno riscosso solerte curiosità.

Il motivo di così massiccio interesse è di suo calcolato. Niente che di Sweetie Fox pornograficamente ti eccita è frutto del caso. “Io e mio marito abbiamo captato prima di altri che la categoria cosplay era poco sfruttata e però richiesta”, e su quella si sono lanciati. È infatti il porno cosplay – ogni coito porno recitato secondo abiti e soggetti diversi, il più delle volte anime, e/o eroi dei videogiochi, senonché classici del cinema, etc. – che ha fatto e fa volare Sweetie in vetta a Pornhub.

La gran parte dei suoi video – roba che dura addirittura 10 minuti e che ha una trama precisa – grava sulle 10, 20, ma alcuni le pazzesche +30 milioni di views. Cifre sovrumane, a cui arrivano, e non sempre, gli studios porno USA i più rodati, con le superstar del porno più note. Non una ragazzina degli Urali.

Sweetie e suo marito hanno fatto tutto da soli. Quel che appare in video è il montato “dalle quattro alle otto ore di girato”, esclusi i tempi per trucco “ci vuole un’ora”, e il tempo che Sweetie passa a “scovare e comprare sul web accessori e vestiti per i miei cosplay”, vestiti che lei da sola adatta alla sua altezza e curve, insieme alle “parrucche che mi aggiusto io”. E a questo va addizionato il non poco tempo dedicato “all’ideazione dei video, dove ambientarli e perché”, anche se le storie che più funzionano “sono le più comuni e classiche, la fidanzata che ti mette le corna col primo che passa, la sorellastra che non ti potresti sc*pare, e invece...” e i personaggi anime “inventati di sana pianta da me”, ad oggi pornanti in vere e proprie serie, per la gioia di milioni di peni affezionati.

Tutto questo lavoraccio di coppia ha portato guadagni enormi, con Sweetie e la sua metà che da tempo hanno abbandonato la Russia “lì non ci sono granché libertà per il porno”, facendo porno in giro per l’Europa, in tappe negli USA via via più frequenti.

Sebbene il marito di Sweetie – che inderogabilmente porna senza mostrare il viso, e ci sono video in cui basta un cuscino – rappresenti l’ideale massimo di bellezza e arrapamento per la nuova stella del porno, “lui è molto più alto e grosso di me, ed è molto muscoloso, e io sono attratta da questa sproporzione”, io non riesco a pescare video in cui lei gli porno-preferisce un altro. Ci sono video – tra i più recenti – in cui Sweetie Fox fa sesso lesbo e pure di gruppo, ma non video in cui lei fa sesso con un altro bel maschio. Ma questa inusuale – e serratissima – porno-fedeltà, quanto durerà?

