Elettra Lamborghini torna nuovamente in tour con il suo Elettraton tour in giro per l'Italia. Tra una tappa e l'altra riesce sempre a ritagliarsi del tempo da trascorrere con il marito Afrojack, che ha sposato nel 2020 sul Lago di Como. La cantante e imprenditrice ha raccontato un dolce retroscena sul loro primo appuntamento e sul consiglio che le ha dato il papà, Tonino Lamborghini, all'inizio della sua carriera. […]

Elettra Lamborghini e il dj olandese Afrojack festeggeranno tra qualche mese quattro anni di matrimonio. Un amore puro e semplice, che ha superato le distanze e le differenze. La cantante lo descrive al Corriere della Sera come: «Una persona buonissima, è questo che mi ha fatto innamorare di lui. L'ho conosciuto a un concerto. Inizialmente ero distratta, ma ho capito subito che c'era qualcosa di diverso».

Poi ha raccontato il primo incontro, tra molte risate: «Non è andato molto bene, ha fatto mille errori. Mi ha portato su una macchina velocissima e io lo odio, soffro la macchina. Poi ha investito un porcospino, io sono super credente, mi basta vedere qualcuno che schiaccia un mosquito per mettermi a pregare».

Dopo quasi quattro anni di matrimonio, Elettra si è sentita ripetere molte volte la solita domanda: "E un figlio?" La cantante non ha mai nascosto l'amore per i bambini e la sua voglia di diventare mamma, eppure, come disse in un'intervista a Verissimo, la spaventa molto mettere al mondo un figlio, preferirebbe adottarlo.

E sull'esposizione dei figli online? «Cosa ne penso? Se penso a come sono cresciuta mi viene in mente mio padre che mi diceva di non farmi mai vedere nuda da piccola perché c'era gente pericolosa in giro. Io all'epoca non capivo, ma aveva ragione. E vedere tutte queste foto alla mercé di tutti fa paura, allo stesso tempo mi rendo conto che c'è chi apre addirittura su Instagram un profilo per il proprio figlio o figlia. E diventa un lavoro. È difficile: non voglio fare la boomer, ma nemmeno la bacchettona. Mettiamola così: ognuno fa quello che si sente».

