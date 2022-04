DAGONEWS

GHISLAINE MAXWELL CON IL PADRE ROBERT

A 10 anni Ghislaine Maxwell avrebbe raccontato ad alcuni ospiti della sua casa che il padre la picchiava con gli oggetti, ma che le lasciava la possibilità di scegliere con che cosa voleva essere colpita.

Le accuse di abusi sulla bimba da parte del padre Robert Maxwell sono contenute nel libro "The Palace Papers" di Tina Brown di cui il “Daily Telegraph” ha pubblicato alcuni estratti.

Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein

Il libro esplora anche come l'educazione di Maxwell come figlia del magnate dei media e truffatore Robert Maxwell abbia contribuito a plasmare la relazione contorta con il predatore sessuale Jeffrey Epstein. Il racconto degli abusi è attribuito a un’ereditiera che frequentava casa Maxwell e conosceva Ghislaine da bambina.

robert maxwell e ghislaine maxwell 1

«(Eleanor) Berry ha notato una spazzola per capelli dalla forma strana, una cinghia, una pantofola e altri attrezzi disposti sul tavolo del camera della bambina. A quel punto Ghislaine ha detto, piuttosto orgogliosa, "Questo è ciò con cui papà mi picchia, ma mi permette sempre di scegliere con quale oggetto voglio essere colpita”». A quel punto Brown commenta: «Nella sadica offerta del padre di procurarsi in sostanza del dolore, si può capire meglio come Ghislaine sia caduta sotto l'incantesimo di un uomo come Epstein».

robert maxwell e donald trump

Il libro di Brown descrive come Maxwell, che iniziò a frequentare il multimilionario Epstein quando aveva 30 anni dopo essersi trasferita a New York City, fosse "follemente innamorata" del pedofilo. «La loro relazione è diventata rapidamente transazionale: Epstein ha fatto i soldi e Ghislaine ha fatto le presentazioni. Incapace di catalizzare la sua attenzione sessuale, ha trovato un modo per tenerlo al suo fianco reclutando “nubili” (come le chiamava lei) per soddisfare i suoi insaziabili bisogni».

Jffrey Epstein e Ghislaine Maxwell 2

Ora Ghislaine Maxwell è in attesa della sentenza: il 29 dicembre scorso è stata condannata per aver favorito il traffico sessuale di Epstein dal 1994 al 2002. Nell’udienza di giugno rischia fino a 65 anni di prigione.

