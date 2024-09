“MOHAMED AL FAYED HA FATTO UNA PROPOSTA INDECENTE A LADY DIANA” – PAUL BURRELL, L’EX MAGGIORDOMO DELLA PRINCIPESSA, RIVELA DI AVERLA VISTA SCAPPARE TREMANTE DALL’UFFICIO DEL RICCO EGIZIANO, PROPRIETARIO DEGLI HARRODS: “MI DISSE CHE LUI VOLEVA CHE SPOSASSE IL FIGLIO PERCHÉ, NELLA TRADIZIONE EGIZIANA, SI VA PRIMA CON IL PADRE. LEI ERA SOTTO CHOC. ERA DISGUSTATA DAL COMPORTAMENTO DI QUELL’UOMO E ORA NON SAREBBE SORPRESA DALLE ACCUSE DI MOLESTIE…”

LADY DIANA E MOHAMMED AL-FAYED

Mohamed Al Fayed (morto il 30 agosto 2023 a 94 anni) avrebbe fatto una «proposta indecente» alla defunta Lady Diana. Lo rivela l'ex maggiordomo della scomparsa principessa del Galles, Paul Burrell

[…] Le aveva proposto infatti di andare a letto con lui - scrive il Daily Mail -, lasciandola persino «tremante» dal disgusto. Burrell, che ha lavorato per Diana tra il 1987 e il 1997, riporta come Diana lo soprannominasse «Yoda» (per il suo aspetto) e lo definisse persino «vergognoso». Lo stesso maggiordomo si è detto «disgustato» dal comportamento di Al Fayed.

Diana morì in un incidente d'auto a Parigi proprio insieme al figlio del proprietario di Harrods: Dodi Al Fayed, nell'agosto del 1997

il maggiordomo di diana paul burrell fermato dalle guardia

[…] Ma neanche la relazione con il figlio avrebbe impedito a Mohamed di rivolgere attenzioni inopportune a Lady D. Il signor Burrell racconta infatti come Al Fayed avesse colmato di doni Diana, gadget e videogiochi che arrivavano a Kensington Palace solo per essere rispediti indietro. Le permise anche di utilizzare un ingresso segreto per il suo magazzino Harrods a Knightsbridge, nella zona ovest di Londra. Burrell […] ha detto: «Ci siamo concentrati tutti su Dodi e la principessa. Ma, in realtà, il burattinaio era Fayed. Era lui che voleva più di ogni altra cosa era essere imparentato con la famiglia reale. Fayed comprò la barca prima di quella vacanza per Dodi, per poterla intrattenere in privato».

mohamed al fayed lady diana principe carlo 1988

Poi, la proposta di avere rapporti sessuali. «Ero in macchina quando lei è uscita di corsa dal suo ufficio tremante e mi ha detto, testuali parole, che lui aveva affermato: "Voglio che sposi mio figlio perché, nella tradizione egiziana, si va prima con il padre” - ha rivelato l'ex maggiordomo reale al Sun On Sunday».

E aveva continuato: «"verrò a letto con te". Lei, sotto shock, aveva detto: "Riesci a immaginare di fare l'amore con Yoda?". Così lo chiamava. Era disgustata dal suo comportamento. Non credo che sarebbe sorpresa da queste accuse perché sapeva che era inquietante con le donne». E conclude «se la principessa Diana fosse stata qui, si sarebbe schierata con loro e avrebbe detto: "Beh, poteva succedere anche a me. Non è successo. Grazie a Dio. Ma sarò con voi per tutto il tempo"».

paul burrell lady diana

[…] Sono salite a circa 60 le donne coinvolte nell'azione legale risarcitoria avviata in questi giorni in relazione alle accuse postume di stupri, molestie e abusi sessuali vario contro Mohamed Al Fayed

