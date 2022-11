4 nov 2022 16:00

“MORGAN NON LO VORREI AL GOVERNO. È TUTTO” – FILIPPO FACCI: “È UN PERSONAGGIO DEL GENERE CHE ROBERTO D'AGOSTINO DEFINIREBBE ‘FAMOSO PER ESSERE FAMOSO’, GIÀ FIDANZATO DI SELVAGGIA LUCARELLI E DI ASIA ARGENTO” – “CHISSENEFREGA, CERTO: MA LE COSE CAMBIANO SE DIVENTA CONSULENTE DEL MINISTERO DELLA CULTURA, A NOSTRO CARICO. NON PER SUE DEPRESSIONI CURATE DALLO PSICHIATRA, I PIGNORAMENTI, IL ‘CRACK’: INTERESSANO SOLO LE SUE AFFIDABILITÀ E COMPETENZE. HA DETTO, ALTERATO: ‘SAI COSA SIGNIFICA FARE ARRANGIAMENTI ORCHESTRALI? IO SONO UN MAESTRO D'ORCHESTRA’. ORA: MORGAN È UN GEOMETRA…”