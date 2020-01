“IL MOTORE EMETTEVA UNO STRANO SUONO” – SECONDO ALCUNI TESTIMONI L’ELICOTTERO DI KOBE BRYANT PRIMA DI PRECIPITARE HA EMESSO UN RUMORE SINISTRO, MA RIMANGONO ANCORA TROPPE LE DOMANDE APERTE SULLO SCHIANTO DEL MEZZO: IL PILOTA HA CONTATTATO LA TORRE DI CONTROLLO PRIMA DI COMPIERE UNA SERIE DI GIRI E PRECIPITARE POCO DOPO – LE LACRIME DI LEBRON JAMES ALL’AEROPORTO DI LOS ANGELES… - VIDEO

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother ?? #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Leonard Berberi per "www.corriere.it"

il luogo dello schianto dell'elicottero di kobe bryant 3

L’elicottero con a bordo Kobe Bryant era un Sikorsky S-76 bi-turbina prodotto nel 1991. Si tratta di un modello utilizzato anche in ambito governativo e militare. Ha volato per lo Stato dell’Illinois fino al 2015 poi è stato venduto.

kobe bryant e la figlia gianna 2

Secondo i testimoni poco prima di precipitare (alle 10 del mattino, sulle colline vicine a Los Angeles) uno dei motori emetteva uno strano suono, ma la dinamica è ancora poco chiara e l’ultima parola l’avranno gli esperti dell’Ntsb, l’ente americano che indaga sugli incidenti nel trasporto.

il luogo dello schianto dell'elicottero di kobe bryant 1

Di sicuro le condizioni meteo non erano ottimali a causa della nebbia: la polizia locale aveva infatti lasciato a terra i propri elicotteri. La nebbia, come hanno confermato alcune fonti sentite dall’Associated Press, riduce la visibilità e potrebbe aver disorientato il pilota. Kurtz Deetz, uno dei piloti che aveva spesso volato con Kobe, ha dichiarato che secondo lui è più probabile che lo schianto sia dovuto alle cattive condizioni del meteo che a un guasto tecnico o meccanico del velivolo.

kobe bryant e la figlia gianna 1

I responsabili della torre di controllo dell’aeroporto di Burbank hanno dichiarato al sito Tmz che il pilota li h contattatati intorno alle 9:30 e che ha compiuto diversi giri in circolo per circa 15 minuti. Poi il pilota ha puntato verso nord per poi dirigersi a ovest. Intorno alle 9:40 si è imbattuto in un banco di nebbia ancora più fitto e si è quindi diretto a sud, puntando però verso una zona montagnosa - per questo motivo, forse, il pilota ha portato il velivolo in alto, passando dall’altezza di 1.200 piedi a quella di 2mila. Pochi minuti dopo, intorno alle 9:45, è ritornato a 1.700 metri. Poi, lo schianto.

le lacrime di lebron james per kobe bryant 8

Quello di ieri è il 43esimo esemplare precipitato secondo il database specializzato Aviation Safety Net. Nel 2017 - ultimo anno disponibile - l’International helicopter safety team analizzando i dati di 49 Paesi (compresi quelli europei) calcola che gli incidenti, in totale, sono stati 239 e i morti 44, di questi 121 schianti (poco più della metà di quelli complessivi) e 20 vittime si sono registrati negli Stati Uniti.

kobe bryant 2

Gli elicotteri sono più «pericolosi» degli aerei? A leggere le statistiche sì, anche se i controlli tecnici sono altrettanto rigidi: negli Usa la Faa - l’ente federale dell’aviazione - stima che se nei velivoli (di qualsiasi tipo) ogni centomila ore di servizio si contano 0,84 incidenti mortali, nello stesso arco temporale con gli elicotteri il dato balza a 1,02.

Da "www.fanpage.it"

le lacrime di lebron james per kobe bryant 4

LeBron James ha appreso della morte di Kobe Bryant mentre rientrava a Los Angeles dopo l'ultima trasferta con i Lakers, in occasione della quale aveva superato proprio Kobe al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre in NBA. Le sue immagini, in lacrime appena sceso dall'aereo, stanno facendo il giro del mondo. Per LeBron, Kobe Bryant è stato prima un idolo, poi un modello da seguire, un avversario da battere e infine un amico.

kobe bryant 1

Le ultime parole tra LeBron James e Kobe Bryant

E' surreale il tempismo con cui questa storia si è verificata. Proprio nella giornata di ieri, LeBron James aveva scritto un altro pezzo di storia del basket e della NBA, superando Kobe Bryant al terzo posto della classifica all-time dei marcatori grazie alla prestazione nella sconfitta contro Philadelphia (29 punti a referto).

le lacrime di lebron james per kobe bryant 3

A fine gara, LeBron aveva omaggiato Kobe con il rispetto e l'ammirazione che si devono ad una leggenda dello sport.

“È troppo. Lui ha fatto la storia di questo gioco. Non ha senso quello è successo stasera. Sto giocando con la maglia dei Lakers, qui a Philadelphia, la sua città natale. La prima volta che incontrai Kobe mi regalò le sue scarpe durante l’All-Star Weekend.

la morte di kobe bryant

Ora siamo qui a parlare di questo. È surreale, non ha senso, ma l’universo ha sempre disegni particolari per la tua vita e immagino che quando vivi nel modo giusto, quando le dai tutto in qualunque cosa tu stia facendo, le cose accadono quasi in maniera naturale.”

la morte di kobe bryant

Parole che fa una certa impressione leggere adesso, dopo la tragedia che ha colpito Kobe Bryant e gli altri passeggeri a bordo dell'elicottero precipitato in California. Un attestato di stima al quale lo stesso ‘Mamba' aveva replicato con l'ultimo messaggio pubblicato sui propri canali social, poche ore prima dello schianto fatale: "Continua a portare avanti il gioco, @KingJames. Rispetto fratello".

