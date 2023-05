21 mag 2023 18:45

“MURGIA SFRUTTA LA SUA MALATTIA”. “ZEROCALCARE È UN CRETINO” – AL SALONE DEL LIBRO VA IN SCENA IL DIBATTITO TRA GIORNALISTI E INTELLETTUALI VICINI ALLA DESTRA – IL CRITICO D'ARTE LUCA BEATRICE SE LA PRENDE CON MICHELA MURGIA PERCHÉ “UTILIZZA UN PROBLEMA GRAVE COME LA MALATTIA PER DARE DEL FASCISTA A CHIUNQUE LA PENSI IN MANIERA DIVERSA DA LEI”. FRANCESCO BORGONOVO, VICEDIRETTORE DELLA “VERITÀ”, ATTACCA IL FUMETTISTA TANTO A CARO AI SINISTRATI: “HA DETTO CHE ALAIN DE BENOIST È UN ISPIRATORE DEI NEONAZISTI...”