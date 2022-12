12 dic 2022 19:43

“A NATALE C’È IL RISCHIO DI UNA PARALISI COMPLETA” – L’INFETTIVOLOGO MATTEO BASSETTI, NON CERTO UN GUFO NOSTALGICO DEL LOCKDOWN, LANCIA L’ALLARME: “IL PICCO DELL’INFLUENZA ARRIVERÀ DURANTE LE VACANZE, LA CURVA DI CRESCITA STA SALENDO IN MANIERA IMPRESSIONANTE, QUASI IN VERTICALE. UN’INFLUENZA COSÌ NON LA VEDEVAMO DAL 2009, E COMUNQUE RISCHIAMO DI AVERE ANCORA PIÙ CASI” – “SE CONTINUA COSÌ, SE CI METTIAMO L’INFLUENZA E UN PO’ DI COVID, A NATALE SAPPIAMO COSA SUCCEDE…”