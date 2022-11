Roberta Mercuri per www.vanityfair.it

La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, Chanel, ha solo 15 anni. Ma ha già fatto sapere che non è affatto contraria alla chirurgia estetica e che, quando di anni ne compirà 18, si sottoporrà volentieri ad alcuni ritocchini. Sui social tuttavia, dove è attivissima, in tanti l'accusano di essere già poco naturale, abusando di filtri e trucchi.

Ora Chanel ha deciso di rispondere alle critiche con un video sul suo account TikTok (da oltre 60mila follower) in cui, servendosi della voce dell'ex concorrente del Gf Vip Elenoire Ferruzzi, dice: «Non voglio somigliare alle facce di m***a come le vostre. Naturali? Si vede che siete naturali, fate ca***e». Una replica piuttosto colorita per ribadire ai follower che la criticano la sua posizione: il ritocchino non è da stigmatizzare.

Lo scorso ottobre la quindicenne Chanel aveva già fatto parlare di sè per un video di tutt'altro genere pubblicato sempre su TikTok in cui scherzava con papà Francesco. Nel filmato, subito diventato virale, la ragazza ballava accanto al padre e in sottofondo c'era una canzone ritmata con la voce di Totti registrata che rispondeva ad alcune domande. «Nome?», chiedeva la voce. «Francesco Totti» rispondeva l'ex capitano della Roma. «Professione?», «Calciatore». «Sesso?», e qui la battuta di Totti: «'Na cifra». Quindi Chanel, continuando a ballare, abbracciava divertita il padre.

Quel filmato, come hanno notato tanti osservatori, dimostra che nel loro rapporto, nonostante la separazione da mamma Ilary, non è cambiato nulla. D'altronde s'era capito anche da un altro importante dettaglio: Chanel e suo fratello Cristian, a fine settembre, erano al party organizzato da Noemi Bocchi per i 46 anni di Francesco. E in quell'occasione avevano assistito, secondo il gossip, al primo bacio in pubblico della nuova coppia.

Cristian e Chanel, a quanto pare, hanno accettato la nuova compagna del padre. E la loro vita, naturalmente, va avanti. Così come va avanti la battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Lo scorso 11 novembre gli ex coniugi si sono ritrovati faccia a faccia in tribunale per la seconda udienza dell'ormai celebre «disfida dei Rolex e delle borsette griffate». E al netto di colpi di scena in tribunale si ritroveranno anche nel 2023 per una separazione giudiziale che si preannuncia da incubo.

