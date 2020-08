“NESSUN VELENO RILEVATO NEL SANGUE” – INIZIANO LE MANOVRE DI INSABBIAMENTO: I MEDICI DICONO DI NON AVER TROVATO TRACCE DI SOSTANZE TOSSICHE NEL SANGUE DI NAVALNY E PARLANO DI “DISORDINE METABOLICO”: “PUÒ ESSERE CAUSATO DA UN IMPROVVISO CALO DEI LIVELLI DI ZUCCHERO NEL SANGUE” – MA LA FAMIGLIA E LA PORTAVOCE DELL’OPPOSITORE DI PUTIN RIVELANO: “ERAVAMO NELL'UFFICIO DEL MEDICO CAPO QUANDO UN POLIZIOTTO CI HA DETTO CHE ERA STATA TROVATA UNA SOSTANZA LETALE CHE METTEVA IN PERICOLO LA VITA DI ALEXEI E DI TUTTI QUELLI CHE LO CIRCONDAVANO…” - VIDEO

1. MEDICO: “NESSUN VELENO RILEVATO NEL SANGUE. DISTURBO AL METABOLISMO”

Da “Ansa”

alexei navalny vladimir putin

I test e le consultazioni con i colleghi di Mosca non indicano che Navalny sia stato avvelenato, ha dichiarato alla stampa il vice primario dell'ospedale n. 1 di Omsk, Anatoly Kalinichenko. «La diagnosi di avvelenamento rimane nella parte posteriore della nostra mente ma non pensiamo che il paziente sia stato avvelenato», ha detto Kalinichenko.

L'improvvisa malattia dell'oppositore russo Alexei Navalny può essere stata causata da un disordine metabolico. Lo ha detto Alexander Murakhovsky, primario dell'ospedale di Omsk dove il blogger è ricoverato.

i dottori si rifiutano di trasferire navalny

«Oggi abbiamo alcune diagnosi di lavoro. La principale alla quale stiamo arrivando è un disturbo dell'equilibrio dei carboidrati, cioè un disordine metabolico. Può essere causato da un improvviso calo dei livelli di zucchero nel sangue», ha detto in un commento reso pubblico dal servizio stampa del Ministero della Sanità regionale.

alexei navalny al bar dell'aeroporto dove sarebbe stato avvelenato

Secondo il medico, la condizione di Navalny è considerata instabile e grave e può peggiorare durante il decollo o l'atterraggio dell'aereo. Il medico ha anche dichiarato che non sono stati rilevati ossibutirrato o barbiturici nel corpo di Navalny, secondo quanto riferisce la Tass. «Il trasporto in Germania di Alexey Navalny per il trattamento dipende solo dalla decisione dei medici, non ci sono altri ostacoli» ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

Da "Adnkronos"

«Non possiamo fidarci di questo ospedale». Lo ha detto stamani ai giornalisti la moglie di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, dall'ospedale di Omsk dove è ricoverato il marito, che - ha affermato in dichiarazioni riportate dal Guardian - «non è in ottime condizioni». «Chiediamo lo dimettano, che ce lo consegnino per far sì che possa essere curato in un ospedale indipendente con medici di cui ci fidiamo».

l'aereo ambulanza che doveva andare dalla germania a prendere navalny

2. PORTAVOCE NAVALNY,MEDICI TROVANO TOSSINA, POI SCOMPARE

Da “Ansa”

«Ora all'ospedale di Omsk dicono che Navalny non è stato avvelenato. Ma un'ora fa ci avevano detto che una tossina pericolosa per gli altri era stata individuata. Adesso non c'è nessuna tossina. Cosa succede?». Lo ha scritto su Twitter Kira Yarmush, portavoce di Alexei Navalny.

la moglie di navalny yulia

Il direttore della Fondazione anticorruzione Ivan Zhdanov, venuto all'ospedale di Omsk dove si trova Navalny, ha detto alla stampa che la polizia avrebbe trovato «una sostanza letale» pericolosa per Navalny e gli altri. «Eravamo nell'ufficio del medico capo quando un ufficiale della polizia dei trasporti è entrato e ha detto, indicando lo schermo del telefono, che quella è la sostanza che è stata trovata.

ivan zhadnov, direttore della fondazione di navalny

[...] Ci siamo avvicinati all'ufficiale e abbiamo chiesto che tipo di sostanza fosse. Ci ha detto che era un segreto investigativo e che non poteva dircelo, ma la sostanza era letale e metteva in pericolo la vita di Alexei e di tutti quelli che lo circondavano, che dovevano indossare tute protettive», ha detto Zhdanov.

la portavoce di navalny, kira yarmysh

«La Commissione europea segue con grande preoccupazione il caso del sospetto avvelenamento di Alexei Navalny e si aspetta che venga avviata un'inchiesta indipendente, trasparente, veloce e completa per fare luce sull'accaduto». Lo ha detto una portavoce di Bruxelles aggiungendo che la delegazione della Commissione europea a Mosca segue il caso da vicino e sta facendo il possibile per favorire il trasferimento di Navalny in Germania affinché possa essere sottoposto a tutte le cure mediche necessarie.

proteste pro navalny anastasia vasilyeva il medico di navalny alexei navalny portato via in ambulanza alexei navalny portato via in ambulanza 1 Aleksej Navalny1 navalny Aleksey Navalny NAVALNY NAVALNY ALEXEI NAVALNY ALEXEI NAVALNY ALEXEI NAVALNY NAVALNY NAVALNY navalny Aleksej Navalny alexei navalny 3 VLADIMIR PUTIN VI OFFRE UNA TAZZA DI TE' polizia nell'ospedale dove e' ricoverato navalny alexei navalny alexei navalny con alcuni fan a tomsk, poco prima di sentirsi male proteste pro navalny 2 la moglie di navalny arriva in ospedale a ormsk ospedale di omsk, in siberia polizia fuori dall'ospedale di omsk IL TE' DI VLADIMIR PUTIN manifestante pro navalny arrestato a mosca