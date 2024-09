“NESSUNO AVEVA MAI PENSATO CHE PAMELA ANDERSON FOSSE UN’ATTRICE. È ORA DI RICREDERSI” – IL CRITICO CINEMATOGRAFICO ROGER FRIEDMAN IN LODE DI “THE LAST SHOWGIRL”, IL FILM DIRETTO DA GIA COPPOLA : “È UN GIOIELLO DI FILM ED È SCONCERTANTE SCOPRIRE CHE ANDERSON NON SOLO SA RECITARE, MA DIMOSTRA ANCHE UN'INTELLIGENZA E UNA SENSIBILITÀ SU CUI NESSUNO AVREBBE POTUTO SCOMMETTERE. INTERPRETA SHELLEY, UNA SHOWGIRL DI LAS VEGAS DI 57 ANNI CHE DA DECENNI SI ESIBISCE IN UNO SPETTACOLO DI NUDO. FINO A QUANDO…” - VIDEO

Dagotraduzione dell'articolo di Roger Friedman per www.showbiz411.com

Tutto ciò che riguarda "The Last Showgirl" è strano. Innanzitutto, potrebbe essere il migliore dei due film a Toronto realizzati da un membro della famiglia Coppola visto che il film è diretto da Gia, nipote di Francis Ford Coppola.

In secondo luogo, Pamela Anderson, famosa per "Baywatch" e per la sua storia con Tommy Lee. Nessuno ha mai pensato che Pam Anderson fosse un'attrice. Il suo curriculum è disseminato di spazzatura. I suoi film non sono classificati come D. Pensate a "Barb Wire". Anderson è una celebrità da tabloid da supermercato. Un paio di anni fa ha sposato l'ex di Barbra Streisand, Jon Peters, solo per pochi giorni.

Terzo, Jamie Lee Curtis è presente in questo film. Per gran parte della sua carriera, Curtis è apparsa nei film di "Halloween". Ha venduto yogurt probiotico in TV. I suoi film migliori sono stati "Una poltrona per due" e "True Lies". Poi ha ricevuto un Oscar per un film rompicapo, "Everything Everywhere All at Once". Ha poi recitato in un episodio di "The Bear" in cui è stata così brava che vincerà un Emmy il 15 settembre.

Quindi buttate tutto questo nel Cuisinart e cosa ottenete? Un gioiello di film che è arrivato a Toronto senza alcun distributore. È sconcertante, ma Anderson non solo sa recitare, ma dimostra anche un'intelligenza e una sensibilità su cui nessuno avrebbe potuto scommettere.

Interpreta Shelley, una showgirl di Las Vegas di 57 anni che da decenni si esibisce in uno spettacolo di nudo al Razzle Dazzle. Ora è stato chiuso. Shelley non ha prospettive. Ha una figlia adolescente che non ha cresciuto, frutto di un incontro occasionale con il suo capo (un toccante Dave Bautista) che non ha mai riconosciuto la bambina (Billie Lourd, sensazionale).

Shelley non è stupida, ma è idealista. Ama la vecchia Hollywood e la vecchia Las Vegas, e ha continuato a vivere sui fumi di quel glamour. È molto più eloquente di quanto i suoi amici, la sua famiglia o il pubblico capiscano. Shelley è profonda, non avara. È anche stupenda, cosa che Coppola minimizza il più possibile, togliendole il trucco quando Shelley è fuori scena.

Se qualcuno avesse detto la scorsa settimana che Pamela Anderson avrebbe potuto ottenere una nomination all'Oscar, avreste riso fino alle lacrime. Ma ora sappiamo che è possibile. Anche se si tratta solo di un momento irripetibile, è una questione di chimica o di un fulmine che colpisce al momento giusto, o di un colpo di scena nel cosmo. Ma eccoci qui.

E poi c'è Jamie Lee Curtis. Interpreta una cameriera di cocktail un po' fuori moda in un altro ristorante. Quando Curtis appare per la prima volta, il suo trucco è ben studiato, non la riconosci. Il suo viso è segnato da troppo alcol, sole e tempo. La sua parrucca è un personaggio a sé stante. Come una specie di cugina della madre ubriaca e maniacale in "The Bear", la sua Annette ruba praticamente la scena. Quando esegue un assolo di danza su "Total Eclipse of the Heart", è difficile immaginare che il pubblico non applauda.

Bene, questo è l'anno delle sorprese migliori per le attrici più anziane che non hanno mai ottenuto rispetto a Hollywood. Jennifer Lopez ha scioccato tutti in "Unstoppable" questa settimana. Demi Moore ha ricevuto elogi per il suo film horror, "The Substance". E ora Anderson e Cooper. Lezione imparata. Mai dire mai.

