“NIENTE ALCOL FINO A NATALE” - BORIS JOHNSON SI È STACCATO DALLA BOTTIGLIA IN SOLIDARIETÀ CON LA MOGLIE CARRIE, INCINTA DEL LORO SECONDO FIGLIO – MA LA SCELTA DI DIVENTARE ASTEMIO È MOLTO SOSPETTA VISTO CHE PER LA PRIMA GRAVIDANZA NON AVEVA AVUTO LA STESSA GENTILEZZA: LA VERITÀ È CHE “BORIA” SI È PRESO UNA STRIZZA DURANTE IL COVID. ORA È DIVENTATO PIÙ ATTENTO ALLA SALUTE E STA CERCANDO DI…

Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

BORIS JOHNSON BIRRA

Niente alcol sino a Natale. In solidarietà con la moglie Carrie, che è incinta, il primo ministro britannico Boris Johnson ha deciso di diventare temporaneamente astemio. Niente vino, niente birra e niente whisky sino alla nascita del bimbo, il secondo per la signora Johnson, il settimo per il marito. Dai tempi della battaglia personale contro il Covid, il primo ministro, 57 anni, sta cercando di mettersi in forma. Fa più sport, mangia in modo più sano e avrebbe eliminato gli spuntini serali a base di formaggio, salame e cioccolato.

il matrimonio di carrie symonds e boris johnson 1

Nell'ultimo anno ha perso circa dodici chili. Dato che Carrie non berrà durante la gravidanza, a sentire il Mail on Sunday rinuncia anche lui. Stando a quanto si apprende quella di non bere alcol non sarebbe un'attenzione che Johnson riservò alla moglie durante la prima gravidanza, ma il virus, lo scontro con la malattia in forma grave e la sua debolezza fisica, hanno reso Johnson più attento alla salute e, chissà, forse anche agli equilibri domestici. La coppia ha un figlio di un anno, Wilfred, che ha fatto il suo debutto tra i leader dei paesi più industrializzati in Cornovaglia a giugno.

BORIS JOHNSON BIRRA

Quello con Carrie, 33 anni, è il terzo matrimonio per Johnson e la nuova gravidanza, come era forse inevitabile, sta tornando utile in fatto di comunicazione. La moglie del premier ha colto infatti l'occasione per incoraggiare le donne incinte a vaccinarsi. Se la paura è comprensibile, ha sottolineato su Instagram, «i risultati delle ricerche sono confortanti». Nel Regno Unito e negli Usa, circa 200 mila donne in attesa sono state immunizzate «senza problemi». L'ordine delle ostetriche, ha aggiunto, sostiene che durante la gravidanza le donne siano più a rischio di complicazioni da Covid. «Vaccinarsi è il modo migliore di prendersi cura di se stesse e del bambino».

boris johnson carrie symonds

Un messaggio in più di cui forse il paese aveva bisogno se stando a dati ufficiali sarebbero solo un terzo le donne incinte o nel periodo dell'allattamento che sono state vaccinate. Alcuni giorni fa, Mrs Johnson aveva parlato a un altro gruppo di donne: aveva rivelato di aver perso un bimbo all'inizio dell'anno, un aborto spontaneo che l'aveva lasciata «con il cuore a pezzi». «Mi sento estremamente fortunata di essere nuovamente incinta ma anche molto apprensiva». «I problemi legati alla fertilità possono essere molto difficili, soprattutto quando su piattaforme come Instagram sembra che per gli altri vada sempre tutto bene. Mi è stato di grande conforto sentire esperienze analoghe e condivido la mia storia sperando in qualche modo di poter aiutare chi si trova nella stessa situazione».

boris johnson scatenato dopo la vittoria con carrie symonds, birra bud e snack co op

Se c'è chi ha criticato il premier per i tanti figli - un messaggio poco ecologico - le nuove paternità con Carrie gli permettono di vivere da vicino i problemi di due generazioni, la sua - figli grandi, carriera ben avviata, ecc. - e quella della moglie - figli piccoli, tante incertezze sul futuro, il mondo che i bambini erediteranno e le opportunità che avranno. È giustamente sempre più di moda tra i neopadri vivere la gravidanza in modo più partecipe e solidale, seguire corsi preparto ed essere presenti a ogni visita specialistica, nonché durante la nascita. Una necessità che il premier ha compreso se è grazie anche al suo intervento che in Inghilterra durante l'emergenza Covid sono state cambiate le regole per permettere alle donne di essere accompagnate dal partner anche in ospedale.

