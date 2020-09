“NIENTE PIÙ BULLI FASCISTI CHE DISTURBANO LA NOSTRA PACE” – VAN MORRISON SCAPOCCIA, SCRIVE TRE CANZONI CONTRO IL LOCKDOWN E SI SCAGLIA CONTRO IL GOVERNO CHE PRIVA LE PERSONE DELLA LORO LIBERTÀ – IN “NO MORE LOCKDOWN” IL 75ENNE CANTA: “NON PRENDERETE PIÙ LA NOSTRA LIBERTÀ E I DIRITTI DATI DA DIO FINGENDO CHE SIA PER LA NOSTRA SICUREZZA QUANDO LO FATE PER SCHIAVIZZARCI…”

Van Morrison scapoccia e bolla il governo britannico come un “bullo fascista che disturba la nostra pace”. Il cantautore nordirlandese ha scritto tre nuovi brani per protestare contro le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del Covid-19.

In "No More Lockdown", Morrison, 75 anni, canta: «Niente più lockdown. Niente più sconfinamenti del governo. Niente più bulli fascisti che disturbano la nostra pace ... Non prenderete più la nostra libertà e i diritti dati da Dio fingendo che sia per la nostra sicurezza quando è per schiavizzarci…»

La canzone condanna anche «le celebrità che ci dicono quello che dovremmo provare», negando di aver fatto altrettanto: «Non sto dicendo alla gente cosa fare o pensare. Si tratta di libertà di scelta. Credo che le persone dovrebbero avere il diritto di pensare in autonomia».

"No More Lockdown" accusa anche gli "scienziati dell'Imperial College che inventano fatti falsi", presumibilmente in riferimento all'ex consigliere scientifico del governo Neil Ferguson che a giugno aveva affermato che si sarebbero potute evitare 20.000 morti se il governo avesse imposto un lockdown una settimana prima di quanto ha fatto lo scorso 23 marzo.

