“NOI SIAMO IVAN GOLUNOV” – I GIORNALI RUSSI DI OPPOSIZIONE A PUTIN (I POCHI CHE RIMANGONO) SONO ANDATI IN EDICOLA CON UNA PRIMA IDENTICA A SUPPORTO DEL GIORNALISTA ARRESTATO VENERDÌ CON L’ACCUSA DI SPACCIO DI STUPEFACENTI – “NON ESCLUDIAMO CHE IL FERMO ABBIA A CHE FARE CON LA SUA ATTIVITÀ PROFESSIONALE: LE CIRCOSTANZE SUSCITANO GRANDI DUBBI”

Da www.ansa.it

ivan golunov 1

"Io, noi siamo Ivan Golunov". I tre principali quotidiani economico-lberali russi, Vedomosti, RBK e Kommersant, sono andati in edicola oggi con una prima pagina identica per sostenere il giornalista investigativo Ivan Golunov, arrestato venerdì scorso con l'accusa di tentato spaccio di stupefacenti e al momento agli arresti domiciliari. La dimostrazione di solidarietà è definita da molti osservatori come senza precedenti.

le prime dei giornali russi su ivan golunov

"Non consideriamo convincenti le prove di colpevolezza di Ivan Golunov presentate dall'istruttoria e le circostanze del suo fermo suscitano grandi dubbi", scrivono le testate in modo congiunto, sottolineando che non si può escludere che nel corso dell'operazione di polizia sia "stata violata la legislazione".

le prime dei giornali russi su ivan golunov 1

"Non escludiamo che il fermo e il successivo arresto di Golunov abbiano a che fare con la sua attività professionale: chiediamo di controllare dettagliatamente se le azioni degli agenti del ministero degli Interni responsabili dell'arresto di Golunov abbiano rispettato la legge e insistiamo che siano forniti i risultati della verifica ai media"

le prime dei giornali russi su ivan golunov 3 ivan golunov vladimir putin tinder la conferenza stampa di fine anno di vladimir putin 15 ivan golunov 3 vladimir putin 1 ivan golunov 7 ivan golunov 2 ivan golunov 8 ivan golunov 9 ivan golunov 15 ivan golunov 10 ivan golunov 4 le prime dei giornali russi su ivan golunov 2 ivan golunov 14 ivan golunov 6